Permisele de conducere eliberate în R. Moldova și Irlanda vor fi recunoscute reciproc. Guvernul urmează să aprobe semnare acordului

Guvernul urmează să aprobe semnarea Acordului dintre Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova și Departamentul Transporturilor din Irlanda și Autoritatea pentru Siguranța Rutieră din Irlanda privind preschimbarea permiselor de conducere.

Proiectul de hotărâre care prevede acest lucru este pe agența ședinței Executivului din 1 aprilie.

Anterior, Ministerul Afacerilor Interne a precizat că prin acest acord, „procesul de preschimbare va fi simplificat și rapid, fără examene suplimentare sau proceduri complicate”.

Conform proiectului, hotărârea va intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al R. Moldova. Moldova a semnat acorduri similare cu Letonia, Spania, Grecia, Israel, Turcia, Albania și Lituania.

