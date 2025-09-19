Pecheziții CNA în capitală. În vizor este un grup de persoane, antrenat în activități de dezinformare și manipulare a opiniei publice, contra cost, în interesul unor formațiuni politice
Centrul Național Anticorupție (CNA) operează percheziții în capitală. În vizor este un grup de persoane, antrenat în activități de dezinformare și manipulare a opiniei publice, contra cost, în interesul unor formațiuni politice, se arată în comunicatul de presă emis de CNA.
Ofițerii CNA, în colaborare cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, efectuează astăzi percheziții în capitală într-un amplu dosar penal pornit în baza unor bănuieli rezonabile de finanțare ilegală a partidelor politice, spălare de bani și corupere electorală în circumstanțe agravante. Potrivit datelor preliminare, ancheta vizează activitățile ilicite ale unui grup de persoane, antrenat în activități de dezinformare și manipulare a opiniei publice contra cost în interesul unor formațiuni politice.
Conform comunicatului, s-a constatat că persoanele ar fi acționat concertat, la solicitarea unei forțe politice, în vederea manipulării opiniei publice prin diverse sondaje pentru care au primit remunerații provenite din surse ilicite. În scopul realizării sarcinii, grupul recruta alte persoane pe care le remunera din surse nedeclarate, acestea având rolul de a colecta informații în baza unor anchete privind preferințele alegătorilor pentru anumite partide politice.
„În aceeași cauză sunt documentate acțiunile ilicite desfășurate în perioada premergătoare alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, manifestate prin recrutarea alegătorilor și/sau a susținătorilor cărora li s-ar fi promis bani, bunuri, servicii sau alte foloase pentru a-i determina să-și exercite drepturile electorale într-un anumit mod și să susțină o anumită formațiune politică. CNA a documentat în detaliu tranzacțiile cu mijloace bănești între membrii grupului, fixând acțiuni de transmitere a banilor în diverse valute. Persoanele vizate în acțiunile de astăzi vor fi cercetate în stare de libertate. Urmărirea penală continuă pentru documentarea completă a cazului și stabilirea tuturor circumstanțelor”, comunică oamenii legii.