Pecheziții CNA în capitală. În vizor este un grup de persoane, antrenat în activități de dezinformare și manipulare a opiniei publice, contra cost, în interesul unor formațiuni politice

Centrul Național Anticorupție (CNA) operează percheziții în capitală. În vizor este un grup de persoane, antrenat în activități de dezinformare și manipulare a opiniei publice, contra cost, în interesul unor formațiuni politice, se arată în comunicatul de presă emis de CNA.



Ofițerii CNA, în colaborare cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, efectuează astăzi percheziții în capitală într-un amplu dosar penal pornit în baza unor bănuieli rezonabile de finanțare ilegală a partidelor politice, spălare de bani și corupere electorală în circumstanțe agravante. Potrivit datelor preliminare, ancheta vizează activitățile ilicite ale unui grup de persoane, antrenat în activități de dezinformare și manipulare a opiniei publice contra cost în interesul unor formațiuni politice.

Conform comunicatului, s-a constatat că persoanele ar fi acționat concertat, la solicitarea unei forțe politice, în vederea manipulării opiniei publice prin diverse sondaje pentru care au primit remunerații provenite din surse ilicite. În scopul realizării sarcinii, grupul recruta alte persoane pe care le remunera din surse nedeclarate, acestea având rolul de a colecta informații în baza unor anchete privind preferințele alegătorilor pentru anumite partide politice.