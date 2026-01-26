„Parcursul european al R. Moldova și angajamentul comun pentru consolidarea securității regionale”, discutate de Maia Sandu și Karol Nawrocki în Polonia

Președinta R. Moldova, Maia Sandu, a efectuat o vizită oficială în Polonia, la invitația președintelui Karol Nawrocki. Potrivit Președinției, vizita a reconfirmat soliditatea parteneriatului moldo-polonez, sprijinul constant al Poloniei pentru parcursul european al R. Moldova și angajamentul comun pentru consolidarea securității regionale, într-un context marcat de războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și de intensificarea amenințărilor hibride.

În cadrul vizitei, șefa statului a avut întrevederi și cu prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, cu mareșalul Senatului, Małgorzata Kidawa-Błońska, și cu mareșalul Seimului, Włodzimierz Czarzasty.

Sursă fotografii: presedinte.md

Discuțiile s-au axat pe aprofundarea dialogului politic, dezvoltarea cooperării economice și consolidarea sprijinului parlamentar pentru agenda europeană a R. Moldova.

„Polonia și Moldova împărtășesc un parteneriat de peste trei decenii, fundamentat pe încredere, solidaritate și o înțelegere comună a realităților din regiunea noastră”, a declarat președinta Maia Sandu în cadrul conferinței de presă cu omologul său polonez. Șefa statului și-a exprimat convingerea că acest parteneriat „va continua să se consolideze – politic, economic și strategic”.

Maia Sandu a evidențiat sprijinul Poloniei pentru consolidarea rezilienței R. Moldova și a reafirmat angajamentul ferm al țării pentru integrarea europeană, subliniind că „aderarea la Uniunea Europeană reprezintă cea mai clară garanție de securitate, democrație și libertate pentru R. Moldova”.

Un subiect important al discuțiilor de la Varșovia l-a constituit cooperarea în domeniul apărării.

„Lucrăm la actualizarea și aprofundarea acordului bilateral de cooperare în domeniul apărării, astfel încât acesta să reflecte mediul actual de securitate și să consolideze cooperarea dintre instituțiile noastre”, a declarat președinta Maia Sandu.

Sursa: presedinte.md

În cadrul vuzitei în Polinia, președinta Maia Sandu a vizitat Muzeul Katyn, dedicat documentării masacrului de la Katyn din 1940, comis de regimul sovietic în regiunea Smolensk, unde aproximativ 22 de mii de ofițeri și intelectuali polonezi au fost executați. Vizita a subliniat importanța păstrării memoriei istorice ca element esențial al rezilienței democratice.

„Atunci când vorbim onest despre tragedii, construim o societate mai puternică și mai rezilientă, care știe ce are de apărat”, a menționat Maia Sandu.

Vizita oficială la Varșovia confirmă angajamentul R. Moldova și al Republicii Polone pentru cooperare, solidaritate și sprijin ferm pentru Ucraina. „Într-o lume marcată de presiuni și diviziuni, Polonia și Moldova aleg cooperarea”, a conchis președinta Maia Sandu.