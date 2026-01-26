Cetățenii pot verifica online valoarea bunurilor imobile. Guvernul lansează consultări publice pentru verificarea noilor valori cadastrale ale bunurilor imobile, care vor intra în vigoare din 2027

Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru și Instituția Publică „Cadastrul Bunurilor Imobile” au finalizat procesul de evaluare și reevaluare a bunurilor imobile la nivel național și au lansat luni, 26 ianuarie, consultări publice pentru verificarea rezultatelor preliminare.

Astfel, Guvernul îndemnă cetățenii să-și verifice valoarea bunului imobil, prin accesarea site-ului geodata.gov.md.

Evaluarea a cuprins aproximativ 6 milioane de bunuri imobile, având două direcții prioritare, conform datelor Guvernului.

„Pe de o parte, au fost evaluate bunurile care nu au avut niciodată o valoare oficială, cum ar fi casele din mediul rural și terenurile agricole. Pe de altă parte, procesul a vizat reevaluarea apartamentelor, a caselor individuale din orașe, a garajelor și a imobilelor comerciale sau industriale, asigurând astfel o bază de date echitabilă și actualizată pentru toate categoriile de proprietăți”, se arată în comunicat.

Mai mult, pentru a alinia valoarea bunurilor imobile la realitățile economice, au fost elaborate opt modele de evaluare, bazate pe o metodologie modernă și practici internaționale.

De ce este important pentru cetățeni

Potrivit Guvernului, cetățenii vor beneficia de:

Tranzacții mai sigure în baza unor valori ale bunurilor imobile care corespund realității de piață. Cetățenii vor putea vinde, transmite prin moștenire, cumpăra bunurile imobile cu o valoare corectă.



Cetățenii vor putea vinde, transmite prin moștenire, cumpăra bunurile imobile cu o valoare corectă. Valori cadastrale mai aproape de prețul de piață. Dacă valoarea e apropiată de prețul de piață, la vânzare diferența dintre preț și valoarea oficială nu mai apare artificial ca „creștere de capital”, deci riscul de impozitare suplimentară scade. Menționăm că diferența dintre valoarea veche și cea nouă stabilită de cadastru nu va fi considerată o creștere de capital.



Dacă valoarea e apropiată de prețul de piață, la vânzare diferența dintre preț și valoarea oficială nu mai apare artificial ca „creștere de capital”, deci riscul de impozitare suplimentară scade. Menționăm că diferența dintre valoarea veche și cea nouă stabilită de cadastru nu va fi considerată o creștere de capital. Impozite corecte. O valoare reală asigură ca impozitul pe bunul imobil să fie echitabil – cetățenii să nu plătească mai mult decât este corect sau, invers, să fie subevaluați față de alții. Această evaluare nu duce automat la creștere de impozite pe bunurile imobile. Fiecare autoritate publică locală decide coeficientul de impozitare pentru localitatea respectivă.

Până la 30 aprilie 2026, fiecare cetățean, inclusiv din diasporă, poate participa activ la validarea datelor, pe site-ul geodata.gov.md, modulul evaluarea și reevaluarea bunurilor imobile.

Proprietarii pot verifica dacă parametrii tehnici, precum existența rețelelor edilitare sau suprafețele înregistrate, corespund realității, având dreptul de a contesta orice neconcordanță constatată. Pașii de parcurs pot fi găsiți în Ghidul de utilizare, iar lista celor mai frecvente întrebări și răspunsuri despre metodologie și procedură este disponibilă aici.

Pentru asistență suplimentară, persoanele se pot adresa la sediile Serviciilor Cadastrale Teritoriale din raioane sau la primăriile locale.

Noile valori validate în urma acestui proces transparent vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2027, finalizând astfel un program de stat important pentru planificarea mai bună a infrastructurii și dezvoltarea durabilă a R. Moldova, mai scrie Guvernul.