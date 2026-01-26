O avocată, găsită vinovată de trafic de influență în mai multe episoade. Din contul acesteia se va confisca 637 de mii de lei

O avocată a fost recunoscută luni, 26 ianuarie, vinovată de săvârșirea a patru episoade de trafic de influență. Astfel, aceasta a fost condamnată la o pedeapsă cu închisoare pe o perioadă de 6 ani, 3 ani urmează a fi executați în penitenciar de tip semiînchis pentru femei, iar 3 ani fiind cu suspendare condiționat pe o perioadă de probațiune de 2 ani, anunță Procuratura Anticorupție (PA).

De asemenea, aceasta a fost privată de dreptul de a exercita activitatea de avocat pe un termen de 5 ani, precum și i-a fost aplicată amendă în mărime de 20 000 de lei.

Totodată, s-a dispus confiscarea din contul inculpatei, a mijloacelor bănești în sumă de 5000 de dolari, „ridicați în cadrul reținerii și percheziției corporale și recunoscute în calitate de corp delict”, cât și a echivalentului a mijloacelor bănești rezultate din infracțiune în sumă de aproximativ 637 de mii de lei.

Conform probelor acumulate, în luna noiembrie 2012, avocata ar fi susținut în fața unei rude a unui învinuit aflat în arest că are influență asupra unui procuror, pentru înlocuirea măsurii preventive și recalificarea faptei imputate într-o infracțiune cu sancțiune mai blândă. Astfel, pentru influența pretinsă, aceasta ar fi pretins și primit 11 000 de euro.

În luna septembrie 2017, reprezentând apărarea unui alt învinuit în comiterea infracțiunii de punere în circulație a banilor falși, femeia ar fi susținut că poate influența procurorul și judecătorul care examinau cauza în fond, pentru pronunțarea unei sentințe neprivative de libertate, pretinzând și primind 6000 de euro.

Ulterior, în perioada martie – aprilie 2018, aceasta ar fi pretins și primit 5000 de euro, susținând că are influență asupra judecătorilor Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău, pentru respingerea apelului declarat de procuror și menținerea hotărârii primei instanțe.

Într-un alt episod, în perioada iunie – august 2016, într-o cauză de proxenetism, inculpata ar fi pretins 5500 de euro, susținând că poate influența judecătorul ce examina cauza pentru pronunțarea unei sentințe neprivative de libertate, primind ulterior 3500 de euro.

Totodată, în perioada septembrie – noiembrie 2016, aceasta ar fi pretins și primit suplimentar 2000 de euro, declarând că are influență asupra judecătorilor Curții de Apel Chișinău, pentru respingerea apelului declarat de procuror.

„Tot avocata, în perioada noiembrie – decembrie 2015, reprezentând apărarea unui învinuit pentru tâlhărie și huliganism, ar fi pretins și primit 500 de euro, pentru influențarea procurorilor și instanței în vederea aplicării unei măsuri preventive neprivative de libertate. Ulterior, în anul 2016, aceasta ar fi pretins 3500 de euro pentru pronunțarea unei sentințe de achitare, primind efectiv 2500 de euro, în două tranșe. În vara anului 2017, inculpata ar fi pretins 3500 de euro, din care ar fi primit 2000 de euro, susținând că poate influența procurorii și judecătorii Curții de Apel Chișinău pentru menținerea hotărârii primei instanțe”, a mai scris PA.

Totuși, prin decizia din 22 martie 2018 a Curții de Apel Chișinău, apelul procurorului a fost admis, fiind casată sentința primei instanțe și pronunțată o nouă hotărâre de condamnare la 8 ani și 6 luni de închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis.

Ulterior, în luna mai 2018, inculpata ar fi pretins 6000 de euro, spunând că are influență asupra judecătorilor Curții Supreme de Justiție. În iunie 2018, aceasta a primit 5000 de dolari, sub controlul ofițerilor de investigație ai Centrului Național Anticorupție.