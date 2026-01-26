Autoritățile au decis: din 27 ianuarie, școlile și grădinițele din Chișinău vor funcționa în regim normal

Primăria municipiului Chișinău, prin intermediul Direcției Generale Educație, Tineret și Sport, informează că, începând de marți, 27 Ianuarie, toate instituțiile educaționale din municipiul Chișinău revin la regim normal de activitate, conform programului stabilit.

Instituțiile de educație timpurie, primare și secundare (clasele I–XII) își vor relua integral procesul educațional, se spune într-un comunicat al autorităților municipale.

„Decizia a fost adoptată în urma evaluării situației din teritoriu și a condițiilor de siguranță, realizată împreună cu serviciile specializate ale Primăriei municipiului Chișinău.

Primăria municipiului Chișinău și DGETS solicită expres tuturor factorilor implicați, în special conducătorilor instituțiilor de învățământ, să:

asigure desfășurarea procesului educațional în condiții stricte de siguranță;

verifice, înainte de începerea activităților, starea căilor de acces, a curților și a spațiilor adiacente instituțiilor;

întreprindă măsuri imediate de prevenire a oricăror riscuri pentru elevi și personal;

monitorizeze permanent situația din instituții și să raporteze fără întârziere orice impediment sau situație de risc către fondator.

Părinții sunt rugați să manifeste responsabilitate și prudență sporită la deplasarea copiilor către și dinspre instituțiile de învățământ. rice modificare va fi comunicată prompt prin canalele oficiale. Siguranța copiilor și buna desfășurare a procesului educațional constituie o prioritate absolută pentru autoritățile municipale”, se mai spune în comunicat.

În municipiul Chișinău, toate instituțiile de invățământ au fost închise luni, 26 ianuarie, din cauza condițiilor meteo nefavorabile.