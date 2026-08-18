Ostatic în propria țară, de Ion Iovcev, la Librăria din Centru

Marți, 25 august, la ora 18.15, la Librăria din Centru (bd. Ștefan cel Mare, nr.126) din Chișinău, va avea loc lansarea volumului de memorii Ostatic în propria țară, ediția a doua, de Ion Iovcev, apărut la Editura Polisalm. La evenientul de lansare va participa autorul, Ion Iovcev, dar și istoricii Ion Negrei și Igor Șarov, și politicianul Oazu Nantoi.

Volumul redă istoria trăită de Ion Iovcev timp de aproape 30 de ani, cât a fost director al Liceului Teoretic „Lucian Blaga”, adevărat bastion al educației în limba română din Tiraspol.

Paginile cuprind relatări despre evenimentele dramatice care s-au desfășurat începând din 1989, de la primele semne ale deșteptării naționale, Războiul de pe Nistru din 1992 și presiunile constante exercitate de regimul separatist transnistrean asupra persoanelor cu spirit roânesc din regiune.

De asemenea, volumul prezintă o radiografie a hărțuirii, intimidărilor și a curajului de zi cu zi al corpului didactic și al elevilor care au apărat identitatea românească în stânga Nistrului.

Ion Iovcev spune că, de la prima ediție, apărută în 2022, volumul a fost completat cu circa 100 de pagini care prezintă dezvăluiri politice recente, memorii cu detalii despre atitudinea autorităților de la Chișinău și jocurile de culise din jurul conflictului transnistrean, analizate din perspectiva anilor care au trecut de la demiterea sa din 2021.

Totodată, ediția nouă integrează experiențele sale recente în calitate de consilier în Parlamentul European și opinii obținute după prezentarea internațională a cărții sale, inclusiv lansarea versiunii în limba engleză la Bruxelles.

Volumul cuprinde și câteva note relevante, semnate de scriitori, istorici sau politicieni.

„Ion Iovcev este, poate, unul dintre puțini care mai poartă cu demnitate pe umeri greul acesta al memoriei întâmplărilor de acum. El este ochiul lucid și treaz de interpretare a acelor tulburătoare și grave realități pe care le suportăm cu toții.” (Ion Hadârcă)

„Dacă Nichita Stănescu ar fi fost prezent la această manifestare, din palmele sale ar fi izbucnit primele aplauze pentru conaționalul său din Tiraspol. Cum altfel, când profesorul Ion Iovcev a spus-o clar și răspicat. Și acum, ca întotdeauna, Limba română e patria mea! Am scris, la rându-mi, acest text cu emoție și cu tristețe…” (Dan Gheorghe)

„Paginile acestei cărți scrise din suflet, în care se vede o biografie a celui care este domnul director Ion Iovcev, o viață pentru cauza românismului, un bun manager, familist și o personalitate a întregului neam românesc.” (Igor Șarov)

„În condiții atât de ostile a reușit să țină o școală, un liceu, Liceul „Lucian Blaga”, iar acolo presiunile au fost tot timpul foarte mari. Deci să-l privim așa cum e un erou al timpurilor noastre.” (Mihai Nicolae)

Ion Iovcev este profesor, fost director de liceu și activist pentru drepturile omului. Este cunoscut în special pentru cei aproape 30 de ani în care a condus Liceul Teoretic „Lucian Blaga” din Tiraspol, una dintre puținele instituții de învățământ cu predare în limba română din regiunea transnistreană, devenind o figură simbolică a apărării educației în limba română și a drepturilor elevilor din zonă.