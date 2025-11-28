Volodimir Zelenski anunţă o nouă rundă de negocieri de pace cu SUA, în acest weekend

Preşedintele Volodimir Zelenski a anunţat că, la sfârşitul săptămânii, delegaţiile ucraineană şi americană vor continua să lucreze la armonizarea punctelor elaborate în urma întâlnirilor de la Geneva, pentru a avansa spre pace şi garanţii de securitate, potrivit Ukrinform.

Într-un mesaj transmis joi seară, liderul de la Kiev a menţionat că, în momentul de faţă, sunt la fel de importante apărarea poziţiilor ucrainene, rezistenţa pe front şi activitatea comună cu partenerii pentru consolidarea posibilităţilor diplomatice.

„Echipa noastră, împreună cu reprezentanţii americani, chiar la sfârşitul săptămânii – va continua să aducă punctele pe care le avem ca rezultat al întâlnirilor de la Geneva într-o formă care să ne conducă pe calea păcii şi a garanţiilor de securitate. Va avea loc o întâlnire a delegaţiilor”, a subliniat Zelenski.

Preşedintele a adăugat că delegaţia ucraineană va fi bine pregătită şi orientată spre discuţii substanţiale.

„Suntem în contact acum atât cu partea americană, cât şi cu prietenii noştri europeni. De asemenea, îi informez pe partenerii noştri din alte regiuni ale lumii şi le mulţumesc pentru sprijinul acordat suveranităţii noastre, statului nostru”, a remarcat Volodimir Zelenski.

Preşedintele a accentuat că Ucraina face tot ce este necesar pentru a dispune de un nivel suficient de sprijin defensiv şi a anunţat că săptămâna viitoare, el şi delegaţia ucraineană vor participa la negocieri importante, pregătind o bază solidă pentru un dialog eficient.

„Săptămâna viitoare, vor avea loc negocieri importante nu doar pentru delegaţia noastră, ci şi pentru mine, iar noi pregătim un fundament solid pentru aceste discuţii”, a menţionat Zelenski, mulţumind partenerilor internaţionali şi tuturor celor care sprijină Ucraina în faţa agresiunii ruse.

„Le mulţumesc tuturor celor care pun presiune pe agresor, tuturor celor care apără Ucraina în faţa presiunii. Apreciem foarte mult acest lucru şi vedem fiecare astfel de efort”, a adăugat Volodimir Zelenski.

Şeful statului a subliniat că Ucraina rămâne puternică.