O companie suspectată de afiliere cu Plahotniuc a pierdut la Curtea de Apel litigiul cu statul pentru un teren de 5 hectare din Chișinău

Compania Grand Oil SRL, care a intrat anterior într-o listă a SIS, pentru o presupusă asociere cu Vladimir Plahotniuc, a pierdut la Curtea de Apel Centru procesul intentat Agenției Proprietății Publice (APP), după ce a contestat rezilierea contractului de arendă pentru un teren de cinci hectare din municipiul Chișinău. Terenul fusese transmis companiei de Guvern în 2019, pentru o perioadă de 25 de ani, în vederea construirii unui complex agroindustrial și a unor obiective de infrastructură a agriculturii, potrivit TVR Moldova.

Curtea de Apel Centru a respins, prin decizia din 16 decembrie 2025, decizie publicată pe portalul instanțelor de judecată pe 10 iulie 2026, apelul depus de Grand Oil SRL și a menținut hotărârea Judecătoriei Chișinău, sediul Râșcani, care a confirmat legalitatea rezilierii contractului de arendă de către Agenția Proprietății Publice.

Litigiul are la bază Hotărârea Guvernului nr. 140 din 27 februarie 2019, prin care Executivul a transmis în arendă companiei Grand Oil o porțiune de teren proprietate publică a statului, cu suprafața de cinci hectare, situată la intersecția străzii Grenoble din municipiul Chișinău cu strada Mihai Eminescu din orașul Codru. Contractul, semnat la 12 iunie 2019, prevedea o durată de 25 de ani, iar terenul urma să fie utilizat pentru amplasarea și amenajarea unui complex agroindustrial destinat infrastructurii agricole. Chiria anuală stabilită pentru acest teren era de 156.660 de lei.

În acțiunea depusă în instanță, Grand Oil a solicitat anularea declarației de rezoluțiune emisă de APP la 9 iunie 2021, prin care instituția a încetat unilateral contractul de arendă, precum și anularea deciziei din 3 august 2021 prin care agenția a respins contestația formulată de companie în procedura prealabilă.

Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani, a respins însă, la 23 mai 2023, acțiunea în contencios administrativ, considerând-o neîntemeiată. Nemulțumită de verdict, Grand Oil a declarat apel.

Examinând cauza, completul specializat în contencios administrativ al Curții de Apel Centru a concluzionat că argumentele invocate de companie nu demonstrează nelegalitatea hotărârii primei instanțe. Magistrații au apreciat apelul ca fiind neîntemeiat și au decis menținerea integrală a sentinței Judecătoriei Chișinău.

Din actele dosarului reiese că, în baza aceleiași hotărâri de Guvern, Agenția Proprietății Publice a încheiat în iunie 2019 trei contracte de arendă pentru terenuri agricole proprietate publică de stat. Pe lângă contractul cu Grand Oil, au fost semnate contracte cu SRL „Palan”, pentru un teren de 2,7024 hectare, și cu Ala Melihova, pentru un teren de 2,5974 hectare.

Presupusele relații cu Vladimir Plahotniuc

Compania Grand Oil a fost suspectată de SIS de o asociere cu Vladimir Plahotniuc. Mai exact, pe la 31 octombrie 2022, a fost inclusă pentru pe lista entităților asociate fostului lider democrat, când Comisia pentru Situații Excepționale a instituit restricții pentru persoanele fizice și juridice în privința cărora existau suspiciuni de legături cu persoane supuse sancțiunilor.

În martie 2023, Grand Oil a solicitat Serviciului de Informații și Securitate (SIS) să fie exclusă de pe această listă, dar cererea a fost respinsă. Compania a contestat decizia în instanță, dar procesul a fost tergiversat din cauza disputelor privind competența de examinare a cauzei.

Pe 19 iunie 2025, Curtea de Apel Centru a respins cererea companiei de a fi exclusă din lista entităților asociate lui Plahotniuc. În fața instanței, SIS a susținut că beneficiarul efectiv al Grand Oil este fostul lider democrat, prin intermediul companiei cipriote ALKINIACO Investments Limited. Cu toate acestea, situația juridică a companiei s-a schimbat câteva luni mai târziu. În august 2025, Grand Oil a fost exclusă de pe lista SIS a persoanelor și companiilor considerate asociate lui Vladimir Plahotniuc, în urma unei decizii adoptate de autorități.