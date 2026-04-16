Operațiune comună pe ambele maluri ale Prutului: A fost destructurată o rețea de contrabandă cu țigări. Patru persoane au fost reținute

Polițiștii de frontieră din R. Moldova, în cooperare cu autoritățile române au destructurat o rețea infracțională specializată în contrabanda cu produse din tutun. Au fost identificați și reținuți patru membri ai grupului, cu vârste cuprinse între 24 și 40 de ani.

Investigațiile au fost desfășurate de ofițerii de investigație și urmărire penală ai Direcției regionale Vest, sub coordonarea Procuraturii Bălți, oficiul Fălești, cu suportul Direcției acțiuni speciale la frontieră. Activitățile operative au început în urma unui caz de contrabandă documentat în luna august 2025, iar schimbul constant de date și informații cu omologii români a permis documentarea activității ilegale desfășurate de membrii rețelei, informează Poliția de Frontieră.

Membrii grupului infracțional care au fost reținuți activau în calitate de curieri și distribuitori, fiind implicați în transportarea clandestină a țigărilor peste frontiera de stat. Activitatea infracțională era desfășurată preponderent pe raza raioanelor Fălești și Ungheni, notează sursa citată.

„Pentru acumularea probatoriului, polițiștii de frontieră au efectuat percheziții autorizate la cinci domicilii și în patru mijloace de transport ce aparțin suspecților. În urma descinderilor, au fost depistate și ridicate peste 3500 de pachete de țigări, marcate cu timbru de acciz al Republicii Moldova. În total, ca urmare a acțiunilor desfășurate în comun de autoritățile din Republica Moldova și România, au fost depistate și ridicate 8250 de pachete de țigări, ceea ce evidențiază amploarea activității infracționale documentate”, scrie Poliția de Frontieră.

Sursa citată notează că cei patru suspecți au fost reținuți pentru 72 de ore. Ulterior, doi dintre aceștia au fost plasați în arest la domiciliu, iar ceilalți doi sunt cercetați în stare de libertate, cu obligația de a nu părăsi teritoriul Republicii Moldova pe durata desfășurării anchetei.