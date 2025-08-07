Condamnarea bașcanei Evghenia Guțul înseamnă continuarea „operațiunii militare speciale” în Ucraina, a declarat membrul Comitetului pentru Apărare și Securitate al Consiliului Federației din Rusia și „senator” din regiunea Herson din Ucraina, parțial ocupată de Rusia, Konstantin Basiuk.

„Sentința lui Guțul este un semnal către toate forțele rusofone și pro-ruse din țările post-sovietice: orice disidență va fi pedepsită. Represiunea, presiunea politică și propaganda anti-rusă devin instrumente de control extern, integrând aceste state în frontul anti-rus. În aceste condiții, este evident: un simplu armistițiu cu Ucraina nu va fi suficient”, scrie Basiuk.

El a adăugat că Guțul a pledat constant pentru consolidarea legăturilor cu Rusia și împotriva ideii ca Moldova să se alăture României. În plus, Basiuk susține că Evghenia Guțul a menționat dreptul Găgăuziei la o „cale specială” – până la și inclusiv aderarea la Federația Rusă.

Anterior, deputatul Dumei de Stat a Rusiei, Konstantin Zatulin a declarat că condamnarea liderei Găgăuziei, Evghenia Guțul, la 7 ani de închisoare în primă instanță în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului partid „Șor” vorbește despre „represiunea din R. Moldova”. Potrivit lui, „situația poate fi schimbată prin înaintarea forțelor armate ruse la frontiera Ucrainei cu Transnistria și Moldova”, scrie gazeta.ru.

„În sine, această sentință este scandaloasă. Șapte ani de închisoare pentru șeful oficial al autonomiei găgăuze din cadrul Moldovei. (…) Aceasta este o represiune. Și reprimare nu personal a lui Guțul, ci a poporului găgăuz în general, pe care se încearcă în acest fel să-l supună voinței și să-l forțeze să renunțe la rezistența față de actualele autorități de la Chișinău", a subliniat el.

Bașcana regiunii găgăuze, Evghenia Guțul, a fost condamnată în primă instanță la 7 ani de închisoare în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului partid „Șor”, declarat neconstituțional în iunie 2023.

O pedeapsă de 6 ani cu privare de libertate i-a fost aplicată și celei de-a doua inculpate în dosar, Svetlana Popan.

Sentința a fost pronunțată astăzi, 5 august 2025, de magistratat judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, Ana Cucerescu. „Fapta întrunește elementele infracțiunii”, a concluzionat magistrata.

Marți, 5 august 2025, actuala bașcană a regiunii Găgăuze, Evghenia Guțul, în trecut – secretară în cadrul Departamentului de Monitorizare, Planificare şi Control al fostului Partid Politic „Şor”, și Svetlana Popan, fostă secretară în cadrul Oficiului Central al aceluiași partid, declarat neconstituțional în iunie 2023, au fost așteptate în fața instanței judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, pentru a-și afla sentința în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului partid „Șor”.