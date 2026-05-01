O clădire nouă pentru primăria Stăuceni. Cât au costat lucrările și ce companie a construit edificiul

Noul sediu al primăriei Stăuceni, oraș din suburbia Municipiului Chișinău, a fost inaugurat vineri, 1 mai 2026. Cetățenii vor fi deserviți în noua clădire, modernă și complet funcțională, începând de luni, 4 mai, a anuțat administrația localității.

„Noul edificiu a fost construit pe terenul fostei primării, care prezenta un real pericol de prăbușire, fapt confirmat printr-un raport de expertiză de stat. În aceste condiții, administrația publică locală a decis că investiția într-o clădire nouă este cea mai sigură și eficientă soluție pentru comunitate. Construcția a fost realizată în doar un an, fiind prima clădire publică din Republica Moldova construită după principiul „design and build”, o abordare care permite proiectarea și execuția într-un proces integrat, rapid și eficient”, se mai arată într-un comunicat al primăriei Stăuceni.

Costurile lucrărilor s-au ridicat la 52,7 milioane de lei, potrivit datelor Agenției Achiziții publice. Compania care a făcut lucrările este „Colass”, o societate pe acțiuni administrată de Andrei Slivinschi. Contractul i-a fost atribuit la 31 ianuarie 2025.

După publicarea anunțului de organizare a licitației pentru efectuarea lucrărilor, pe portalul achizițiilor publice au fost publicate mai multe clarificări care semnalau că termenul de depunere a ofertelor este prea mic, acesta fiind cuprins între 24 decembrie 2024 -14 ianuarie 2025.

„Termenul este de 3 săptămâni, în care sunt sărbători naționale, ca Crăciunul pe stil nou, Anul Nou, Crăciunul pe stil vechi. Deci real pentru lucru rămân 2 săptămâni, adică 10 zile lucrătore. Acest timp nu e suficient nici pentru analiza caietului de sarcini”, se arată într-una dintre clarificări.

Drept răspuns, autoritatea contractantă a explicat că termenii au fost stabiliți pentru a nu perturba activitatea primăriei pentru o perioadă prea lungă. „Autoritatea contractanta are intenții bune și nobile de încurajare față de orice ofertant interesant, astfel încât vă mulțumim pentru interes și vă încurajăm să participați! (…) În ce privește complexitatea achiziției, valoarea estimata a obiectului de investiții nu este neapărat în corelație cu eventuala complexitate de pregătire a ofertei, dat fiind faptul ca autoritatea contractantă s-a străduit să detalieze documentația de atribuire suficient încât să diminueze considerabil eventuale dificultăți de pregătire a ofertelor pentru oricare participant”.

„Clădirea este dotată cu panouri solare, care vor acoperi necesarul de energie electrică, și este echipată cu sisteme inteligente de automatizare și management, fiind un exemplu de infrastructură publică modernă și eficientă energetic”, a mai anunțat primăria Stăuceni în comunicatul privind evenimentul de inaugurare.

La acesta au participat mai mulți reprezentanți ai guvernării: președintele Parlamentului, Igor Grosu, ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale, Vladimir Bolea, ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, deputatul Sergiu Lazarencu. Ultimii au fost anterior viceprimari la Stăuceni.

Primarul orașului Stăuceni, Alexandru Vornicu, a declarat că acest proiect marchează începutul unei noi etape de dezvoltare: „Noua Primărie este doar începutul proiectelor care urmează să fie realizate în această abordare modernă”, potrivit comunicatului primăriei.