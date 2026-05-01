Nou secretar de stat la Externe. Fost ambasador și fost consul, sancționat disciplinar pentru producerea unui accident rutier

Dumitru Socolan, fostul ambasador al R. Moldova în Japonia, rechemat din funcție acum o lună, pe 25 martie 2026, a fost numit în funcția de secretar general al Ministerul Afacerilor Externe.



Socolan a fost anterior ambasador al Republicii Moldova în Republica Portugheză și în Regatul Maroc, ulterior secretar de stat în cadrul Ministerului, iar în perioada recentă ambasador al Republicii Moldova în Japonia și în Republica Coreea. De asemenea, a deținut funcții de conducere în domeniul dreptului internațional și al tratatelor, precum și mandate în serviciul consular, inclusiv în cadrul Consulatului General al Republicii Moldova la Frankfurt pe Main, a informat MAE.



În iunie 2012, pe când era consul la Consulatului de la Frankfurt, Dumitru Socolan a fost sancționat disciplinar, după ce a fost implicat într-un accident rutier. Ministerul de Externe a precizat atunci că

diplomatul nu ar fi fost în stare de ebrietate când a provocat accidentul din Germania, la data de 22 mai 2012, și nici nu conducea cu viteză prea mare. Ministerul anunța că el urma să fie sancționat pentru că incidentul în care a fost implicat a afectat imaginea țării și a prejudiciat un bun din proprietatea misiunii diplomatice, adică mașina.

Pe de altă parte, publicația germană Build scria că diplomatul moldovean s-ar fi deplasat cu un Mercedes E 280, având viteză excesivă, de peste 80 de km pe oră, iar, ca urmare, s-a tamponat într-un parapet și a dat jos câteva conuri de trafic. Potrivit sursei citate, consulul ar fi fost în stare de ebrietate și ar fi refuzat etilotestul și a luat un taxi spre casă.