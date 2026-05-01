„Considerăm că a venit timpul să se treacă de la declarații de intenții la fapte concrete”. Uniunile Scriitorilor din România și R. Moldova salută declarațiile Maiei Sandu și ale lui Nicușor Dan în susținerea reunificării

Uniunea Scriitorilor din R. Moldova și Uniunea Scriitorilor din România salută declarațiile Maiei Sandu și ale lui Nicușor Dan în susținerea reunificării. Cele două uniuni de creație au făcut public un comunicat de presă comun, în care au subliniat că „întâmpină cu bucurie și cu legitimă speranță” declarațiile celor doi șefi de stat privind unirea R. Moldova cu România, „făcute la cel mai înalt nivel, în perspectiva unui moment care ar putea fi unul istoric”.

„Uniunea Scriitorilor din România și Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova susțin introducerea pe agenda publică a acestui proiect unionist și transformarea lui într-o prioritate națională, transpartinică, a românilor din România și Republica Moldova. Indiferent de opțiunile ideologice, diferite în pluralismul democratic, românii de pe cele două maluri ale Prutului au o tradiție, un teritoriu, o istorie, o limbă, o cultură și o literatură comune; și, în fond, aceeași identitate națională.



Considerăm că a venit timpul să se treacă de la declarații de intenții la fapte concrete, și anume la elaborarea unui scenariu realist, bine întemeiat, din punct de vedere politic, legislativ, financiar, economic, educațional, cultural etc., al obiectivului de Unire a Republicii Moldova cu România”, se arată în comunicatul semnat de către Varujan Vosganian, președintele Uniunii Scriitorilor din România, și de către Teo Chiriac, președintele Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova.

„Pentru elaborarea acestui scenariu potrivit ar fi formarea unui grup de experți de la București și de la Chișinău, care să analizeze toate aspectele unificării celor două state și, de asemenea, să conceapă o strategie de comunicare și promovare a acestui Proiect de Țară în cele două state românești și în dialogul cu partenerii noștri externi. Uniunea Scriitorilor din România și Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova se angajează să susțină nobilul obiectiv al Unirii cu toate mijloacele care le stau la dispoziție”, se mai subliniază în comunicat.

Cele două uniuni de creație amintesc faptul că „scriitorii, intelectualii, cărturarii români au fost mereu adânc preocupați de idealul Unirii. Pentru aceasta au luptat cu armele lor (cuvintele), iar unii dintre ei și pe front, în secolele în care s-au înfăptuit Unirea de la 1859 și Marea Unire de la 1918. Iar în timpul regimului totalitar sovietic din secolul al XX-lea, scriitorii români dintre Prut și Nistru au dus o luptă impresionantă pentru păstrarea limbii și culturii române și ulterior pentru revenirea la alfabetul latin și recunoașterea limbii române ca limbă oficială a Republicii Moldova”.



„Într-un interviu recent pentru „Le Monde”, Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a arătat că unirea Republicii Moldova cu România ar reprezenta rezolvarea integrării teritoriului actual al Moldovei de peste Prut în Uniunea Europeană ca parte a unui singur stat, România, cu toate consecințele benefice care decurg de aici. De asemenea, Maia Sandu a subliniat faptul că decizia reunificării aparține exclusiv cetățenilor moldoveni. Președintele Republicii Moldova a declarat în repetate rânduri că ar vota pentru reunirea cu România. Totodată, a reamintit că deține și cetățenia română.



La rândul său, Președintele României, Nicușor Dan, a declarat cu referire la acest proiect că din partea României nu s-a schimbat nimic față de votul în unanimitate al Parlamentului din 2018, conform căruia România este pregătită în orice moment pentru reunificare. „Dacă va exista majoritate pentru acest proiect, noi suntem gata”, a adăugat Președintele României”, se mai notează în comunicat.





