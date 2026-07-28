O autocisternă înmatriculată în R. Moldova a fost implicată într-un accident în România. MAE: „Șoferul a suferit traumatisme ușoare”

Un accident rutier în care a fost implicată o autocisternă înmatriculată în R. Moldova s-a produs marți, 28 iulie, în apropierea orașului Hârșova, județul Constanța, România. Potrivit informațiilor comunicate de autoritățile române, accidentul s-a produs în urma coliziunii dintre autocisternă și un buldoexcavator. În urma impactului, autocisterna a luat foc, informează Ministerul Afacerilor Externe (MAE).

Conducătorul autocisternei este cetățean al R. Moldova, conform MAE.

„Șoferul a suferit traumatisme ușoare și a fost transportat la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Apostol Andrei” din Constanța pentru investigații și tratamentul necesar. În urma accidentului nu au fost raportate alte victime”, potrivit Ministerului de Externe.

Consulatul General al R. Moldova la Iași este în contact permanent cu autoritățile române competente și cu instituția medicală și acordă asistența consulară necesară, precizează MAE.