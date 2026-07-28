Prima vizită externă de la preluarea funcției de prim-ministru: Vasile Tofan merge la București pentru a se întâlni cu omologul său și cu președintele României

Joi, 30 iulie, premierul Vasile Tofan va efectua prima sa vizită externă — la București, România, potrivit unui comunicat de presă emis de Executiv.

În cadrul vizitei, prim-ministrul va avea o întrevedere cu omologul său, Ilie Bolojan. „Premierii vor discuta proiectele strategice de interes comun, care au impact direct asupra cetățenilor de pe ambele maluri ale Prutului, cooperarea economică și evoluțiile de securitate din regiune”, se arată în comunicatul de presă. Întrevederea va fi urmată cu declarații de presă.

Prim-ministrul Vasile Tofan se va întâlni și cu președintele României, Nicușor Dan. De asemenea, șeful Executivului de la Chișinău va avea întrevederi cu conducerea Parlamentului României și va avea o sesiune de discuții cu reprezentanții Clubului Oamenilor de Afaceri Basarabeni, „axată pe stimularea investițiilor și susținerea mediului de afaceri”.