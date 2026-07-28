Zelenski spune că întâlnirea cu Trump a fost „bună”, iar discuțiile au vizat licențele Patriot și diplomația dintre țări

Președintele Volodimir Zelenski s-a întâlnit cu președintele SUA, Donald Trump, la Casa Albă pe 28 iulie pentru a discuta despre un efort diplomatic reînnoit pentru a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei, conform Kyiv Independent.

Întâlnirea a început la ora 9:47 a.m., ora Washingtonului (16:47 p.m., ora Kievului), a durat aproximativ o oră și s-a desfășurat cu ușile închise, a declarat un oficial al Casei Albe.

„A fost o întâlnire bună. Președintele și cu mine am discutat despre licențele pentru producția de interceptoare Patriot și alte câteva idei care ar putea ajuta. Am vorbit și despre diplomație – este important ca procesul diplomatic să fie revigorat. Echipele noastre vor aranja detaliile comunicării lor ulterioare”, a spus Zelenski.

Consilierii președintelui ucrainean consideră că Trump a devenit mai favorabil Ucrainei, ceea ce face ca întâlnirea să fie cea mai bună oportunitate de a-i asigura sprijinul.

Potrivit unei persoane familiarizate cu situația, Zelenski și Trump urmau să discute o propunere de armistițiu aerian care urma să fie prezentată ulterior părții ruse. De asemenea, se aștepta ca Zelenski să insiste asupra unor interceptoare Patriot suplimentare.

Discuțiile au avut loc în contextul în care atât Ucraina, cât și Rusia și-au intensificat campaniile aeriene pe rază lungă de acțiune.

Ucraina și-a extins atacurile împotriva infrastructurii militare, logisticii și țintelor strategice rusești aflate în adâncul teritoriului rus. Între timp, Rusia și-a intensificat atacurile împotriva orașelor ucrainene, vizând în mod repetat Kievul și alte centre de populație civilă.

Ucraina continuă să se confrunte cu o lipsă critică de interceptoare Patriot, în prezent singurul sistem capabil să intercepteze rachetele balistice rusești.

Mai târziu în cursul zilei, Zelenski și Trump sunt așteptați să participe și la înmormântarea senatorului Lindsey Graham.

Chiar înainte de întâlnire, senatorii americani au anunțat un acord privind o legislație care vizează tragerea la răspundere a principalilor cumpărători de petrol și gaze rusești pentru contribuția la finanțarea războiului Moscovei împotriva Ucrainei.

Un vot procedural privind Legea Lindsey O. Graham privind sancțiunile împotriva Rusiei și Iranului din 2026 este programat pentru seara zilei de 28 iulie.