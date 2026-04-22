FACEM Impact — acum la Energbank

Energbank pune la dispoziția clienților săi unul dintre cele mai avantajoase produse de finanțare disponibile pe piață pentru afaceri mici și mijlocii: programul FACEM Impact. Dobândă fixă, termen lung și condiții clare, pentru companiile care investesc în creștere.

Ce este FACEM Impact?

FACEM Impact este un program guvernamental de finanțare pentru IMM-uri, administrat de Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA). Energbank este partener oficial al programului și oferă acces direct la această finanțare, cu consultanță dedicată și procesare eficientă de la prima discuție până la semnarea contractului.

Condiții de finanțare:

Monedă MDL Sumă minimă 200.000 MDL Sumă maximă 5.000.000 MDL Dobândă fixă (MDL) 5,5% anual – activități cu valoare adăugată 6,0% anual – alte activități Termen Până la 10 ani Perioadă de grație Până la 24 luni Comision bancar Maximum 0,5% (suportat de beneficiar)

Compensare de dobândă pentru locurile de muncă create:

Programul FACEM Impact include un mecanism de compensare a dobânzii direct proporțional cu numărul de locuri de muncă create. Companiile care angajează cel puțin un nou salariat beneficiază de o reducere de 0,75% a dobânzii, iar cele care creează cel puțin două locuri de muncă, de 1,50%. Astfel, dobânda efectivă poate coborî până la 4% anual, unul dintre cele mai competitive niveluri disponibile pentru IMM-uri pe piața bancară locală.

Cine poate aplica?

IMM-uri fără datorii la bugetul public, cu situații financiare pe cel puțin 2 ani și cu un proiect de investiții în echipamente, digitalizare, spații de producție sau tranziție energetică. Sunt eligibile companiile din agricultură, industria prelucrătoare și alte sectoare cu valoare adăugată.

Condiții finale sunt stabilite individual, conform criteriilor programului FACEM Impact administrat de ODA.

