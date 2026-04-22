Când ar urma să aibă loc exhumarea pe cazul Vartic? Un expert din România va participa la procedură

Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a anunțat că la exhumarea Liudmilei Vartic, care a decedat pe 3 martie, va fi prezent un specialist independent din România. Acesta ar urmă să fie disponibil la începutul lunii mai, efectuarea procedurii propriu-zise fiind astfel planificată pentru acea perioadă.

„Avem confirmarea disponibilității expertului din România care va participa în calitate de expert independent la această procedură. Toate instituțiile responsabile de exhumare sunt pregătite să lanseze acest exercițiu, deja cum vine expertul din România – disponibilitatea lui este stabilită în perioada 4 – 9 mai – urmează să fie realizată și această procedură”, a declarat ministra după ședința Guvernului din 22 aprilie.

Aceasta a mai menționat că „sunt în proces de definitivare mai multe expertize tehnice, inclusiv suprapuneri ale unor voci”.

„Au fost și sunt monitorizate inclusiv postările din rețele de socializare pentru toți cei care oferă mai multe detalii pe acest caz. Aceste persoane la fel sunt audiate”, a informat Daniella Misail-Nichitin.

Pe 16 aprilie, a fost anunțat că un judecător de instrucție a admis cererea procurorilor privind exhumarea cadavrului Liudmilei Vartic, depusă la solicitarea avocatelor familiei.

Potrivit avocatei mamei Liudmilei Vartic, Gabriela Kornacker, exhumarea va permite efectuarea unei noi examinări medico-legale, utilizând tomografia computerizată. Această metodă ar urma să ofere o imagine detaliată asupra leziunilor suferite de victimă. În urma procedurii, susține aceasta, vor putea fi identificate „cu maximă precizie” toate leziunile care existau atât la momentul decesului, cât și înainte de acesta.

Atât avocații Liudmilei Vartic, cât și avocații lui Dmitri Vartic au desemnat câte un expert care să facă parte din comisia de examinare medicală. Roman Mihaeș, unul dintre avocații lui Dmitri Vartic, a declarat că nu se opun exhumării, întrucât sunt „interesați în stabilirea adevărului”.

Avocata familiei victimei a precizat că „nu insistă pe ipoteza versiunii de omor”, însă consideră necesar ca ancheta să pornească de la premisa unui deces suspect și, „în mod obligatoriu, să investigheze un posibil omor intenționat”. În opinia sa, există suficiente suspiciuni care ar justifica acest lucru.

De cealaltă parte, apărarea respinge categoric aceste suspiciuni.

„Nu există nicio probă, absolut nicio probă, privind violența fizică a domnului Vartic, niciun martor, nicio dovadă, nici directă, nici indirectă, că a pus mâna vreodată pe Liudmila Vartic”, a declarat Mihaeș în cadrul emisiunii, făcând referire la materialele la care are acces partea apărării.

Detalii despre moartea Liudmilei Vartic

Mamă a două fetițe, Liudmila a murit pe 3 martie 2026, după ce a căzut în gol de la etajul unei clădiri din capitală, unde locuia împreună cu mama sa. La Hîncești, despre moartea femeii s-a aflat abia după ce a fost înmormântată. Pe rețelele de socializare au apărut mai multe postări în care soțul femeii, Dumitru Vartic, era acuzat că și-ar fi abuzat partenera, fapt care ar fi condus-o la suicid.

Poliția a pornit două procese penale în acest caz, iar Dmitri Vartic, care și-a depus demisia pe 9 martie, are statut de bănuit în dosarul privind decesul soției sale, Liudmila Vartic.

Joi, 12 martie, într-o primă reacție, venită după mai multe zile de tăcere, Dmitri Vartic a negat acuzațiile de violență în familie, afirmând că soția sa, citez, „s-a confruntat de mai mult timp cu probleme grave de sănătate și stări depresive” și că nu ar fi beneficiat de îngrijiri medicale specializate.