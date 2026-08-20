„Nu corespunde așteptărilor angajaților”: cum comentează președintele Federației Sindicale a Educației și Științei plata unică de 4000 de lei pentru profesori, propusă de Tofan

Ghenadie Donos, președintele Federației Sindicale a Educației și Științei din R. Moldova (FSEȘ) , a venit cu o primă reacție la soluțiile propuse de premierul Vasile Tofan și ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun, în urma protestului din 19 august, organizat de cadrele didactice pentru a solicita majorarea salariilor. Potrivit lui Donos, compensația unică de 4 000 de lei și creșterea salarială de 10–15% din ianuarie 2027 – propunerile lui Tofan și Perciun – „nu corespund așteptărilor angajaților” din domeniul educației, motiv pentru care președintele Federației spune că va insista asupra continuării dialogul pentru identificarea soluțiilor.

„Evident, asta nu corespunde așteptărilor angajaților pe care îi reprezentăm, prin urmare vom insista asupra continuării dialogul pentru ca sa găsim soluții pentru pedagogi. Reacția membrilor de sindicat a fost promptă și critică. La întâlnirea cu dl ministru Perciun care a urmat după proteste, la Casa Sindicatelor, liderii sindicali au calificat măsura drept „provizorie și parțială”, insuficientă pentru a răspunde așteptărilor. Considerăm ca salarizarea profesorilor trebuie tratată ca o investiție strategică, nu ca o cheltuială amânată. Liderii sindicali au avertizat că lipsa predictibilității, a unui calendar ferm pentru aplicarea Legii salarizării riscă să ducă la pierderea atractivității profesiei și la exodul cadrelor tinere”, se arată în postarea lui Ghenadie Donos.



Astfel, potrivit lui compensațiile sunt percepute ca un paliativ, iar „adevărata soluție rămâne aplicarea integrală și urgentă a Legii salarizării”.

Acesta a menționat că organizațiile membre ale Federatiei urmează să consulte membrii din teritoriu pentru a decide poziția și acțiunile ulterioare ale FSEȘ.

În luna februarie, ex-prim-ministrul Alexandru Munteanu a declarat că angajații din sectorul bugetar ar putea beneficia de salarii majorate începând cu luna septembrie a acestui an, odată cu intrarea în vigoare a noii legi a salarizării.

Totuși, măririle de salarii pentru bugetari, în baza noii legi a salarizării, nu se vor aplica din septembrie, așa cum a fost anunțat anterior. Întrebată despre majorări ale salariilor angajaților din sectorul bugetar, la o emisiune de la Jurnal TV, președinta Maia Sandu a spus că „nu se reușește de la 1 septembrie”. Și prim-ministrul Vasile Tofan a fost întrebat joi, 6 august, în cadrul unei conferințe de presă, ce se va întâmpla cu legea salarizării, acesta refuzând să comenteze, pentru că „este o legea și o inițiativă prea importantă pentru a o discuta în treacăt”.

În acest context, cadrele didactice au protestat pe 19 august, în Piața Marii Adunări Naționale (PMAN) din Chișinău, solicitând respectarea angajamentelor asumate de autorități referitoare la majorarea, începând cu 1 septembrie 2026, a salariilor cadrelor didactice și ale personalului auxiliar. Acțiunea a fost organizată de Federația Sindicală a Educației și Științei (FSEȘ).

Ca răspuns, premierul Vasile Tofan a anunțat în aceeași zi mai multe măsuri pe care Guvernul urmează să le adopte în privința salariilor angajaților din învățământ, ai sectorului social și ai sectorului tehnic.