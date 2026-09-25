„Nu am venit pentru alegeri, m-am născut aici și trăiesc aici”: primarul Comratului, Serghei Anastasov, candidează la funcția de bașcan al Găgăuziei

Primarul Comratului, Serghei Anastasov, și-a anunțat candidatura la funcția de bașcan al Găgăuziei în calitate de candidat independent. După 11 ani în funcția de edil al municipiului Comrat, acesta susține că „participă la acesta alegeri cu o experiență în domeniul public, cu parteneri internaționali și conducerea țării”.

„Eu nu am venit în Găgăuzia pentru alegeri. M-am născut aici, trăiesc aici și voi trăi aici. Iar de problemele locuitorilor autonomiei mă confrunt zilnic”, a declarat Anastasov într-un mesaj video.

El susține că, în cei 11 ani în care s-a aflat la conducerea Comratului, orașul s-a dezvoltat nu doar în centru, ci și în zonele periferice, datorită colaborării cu partenerii internaționali, autoritățile centrale și cele locale. Anastasov intenționează să folosească această experiență în administrarea întregii Găgăuzii.

„Viitorul autonomiei nu înseamnă deja dispute politice, ci muncă în comun și rezultate concrete pentru oameni. Este vorba despre consolidarea statutului și competențelor autonomiei. Trebuie să dezvoltăm satele și orașele, să susținem antreprenoriatul, să construim infrastructură, astfel încât să creăm condiții pentru deschiderea unor noi întreprinderi și locuri de muncă”, susține primarul municipiului Comrat.

La final, Serghei Anastasov i-a îndemnat pe găgăuzi să evalueze fiecare candidat în funcție de faptele și rezultatele sale reale. „Împreună vom construi o Găgăuzie puternică, de care vom fi mândri”, a adăugat el.

Potrivit declarației de avere din 2025, Serghei Anastasov a ridicat un salariu în 2025 de 342 775 de lei (28 565 de lei/lunar), iar partenera lui a primit un salariu de la SRL Goliat Vita de 78 de mii de lei (6500 de lei/lunar).

Familia Anastasov deține două terenuri, unul dobândit în 2009 cu 453 428 de lei și altul în 2010 cu 185 335 de lei. Totodată, familia are în proprietatea sa șapte spații comerciale sau de producție dobândite în 2009 cu o valoare totală de 1 894 975 de lei. Aceasta mai are și o altă avere imobilă procurată în același an cu 32 478 de lei. De asemenea, familia primarului deține două autoturisme procurate în 1995 cu 10 mii de lei fiecare: un Mercedes 190, fabricat în 1982 și un Mitsubishi Spage din 1991.

Pentru funcția de bașcan al Găgăuziei poate candida doar cetățenii R. Moldova care au locuit sau locuiesc în Găgăuzia de cel puțin 10 ani.

Cine mai candidează pentru funcția de bașcan

Potrivit Nokta, pe 25 septembrie, fostul deputat al Parlamentului R. Moldova Petru Vlah s-a adresat Consiliului Electoral Central al Găgăuziei pentru a obține documentele necesare înregistrării grupului de inițiativă. El intenționează să participe la alegerile pentru funcția de bașcan în calitate de candidat independent.

Pe 24 septembrie, documentele au fost depuse de Fiodor Găgăuz, susținut de Partidul Socialiștilor.

Pe 23 septembrie, actualul deputat al Parlamentului Alexandr Stoianoglo a depus cererea la CEC, iar a doua zi grupului său de inițiativă i-au fost eliberate listele de subscripție. El participă la alegeri fără susținerea unui partid.

Pe 22 septembrie, Corneliu Dudnic, fost deputat al Partidului Democrat, a depus documentele. Grupul său de inițiativă a fost deja înregistrat și a primit listele de subscripție.

De asemenea, Partidul Popular Găgăuz ia în considerare candidatura lui Nicolai Dudoglo. Acesta analizează deocamdată propunerea.

Despre intenția de a participa la alegeri a anunțat și Roman Tiutin, cunoscut pentru participarea la mitingurile susținătorilor lui Ilan Șor. El a declarat că va reprezenta Alianța „Moldoveni”, fondată de Denis Roșca, fostul aliat al lui Gheorghe Cavcaliuc.