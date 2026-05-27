Noi premii la Superscrieri pentru jurnaliștii ZdG: „Armata digitală a Kremlinului” ia locul I la categoria TV&Video-Jurnalism și locul II la categoria Investigații

Jurnaliștii ZdG au luat locul I la categoria TV&Video-Jurnalism și locul II la categoria Investigații la cea de-a XV-a ediție a concursului Superscrieri, pentru investigația „Armata digitală a Kremlinului”. Decernarea premiilor a avut loc pe 27 mai.

Clasamentul final la categoria TV&Video-Jurnalism arată în felul următor:

Locul I – seria Armata digitală a Kremlinului – Natalia Zaharescu, Măriuța Nistor: editor text: Victor Moșneag, editor video: Anatolie Eșanu, montaj: Andrei Muntean (Ziarul de Gardă) Locul I ex aequo – Cea mai mare firmă fantomă, validată de ANAF – Alex Nedea (Recorder) Locul II – seria Instruiți să facă haos – Malvina Cojocari (CU SENS). Au contribuit: Irvin PEKMEZ (Detektor.ba), Enes HODZIC (Detektor.ba), Nino BILAJAC (Detektor.ba), Ralitsa FICHEVA (Factcheck.bg) Locul III – Singuri. Coșmarul fără sfârșit al copiilor abandonați – Diana Meseșan, Mihai Voinea, Cristian Delcea (Recorder)

Câștigătorii categoriei Investigație sunt:

Locul I – Justiție capturată – Andreea Pocotilă, Mihai Voinea (Recorder) Locul II – seria Armata digitală a Kremlinului – Natalia Zaharescu, Măriuța Nistor; editor text: Victor Moșneag, editor video: Anatolie Eșanu, montaj: Andrei Muntean (Ziarul de Gardă) Locul III – Statul român antrenează luptătorii de top din armata privată a lui Horațiu Potra în trei unități de elită ale MApN. Surse PressOne: „E o hemoragie” – Bianca Felseghi, Răzvan Filip (PressOne)

Este a treia oară când Ziarul de Gardă participă la Premiile Superscrieri.

În mai 2023, investigația „Protestatari în chirie”, care a dezvăluit că participanții la protestele organizate de Partidul Șor în toamna anului 2022 erau plătiți ca să-și manifeste „activismul civic”, a luat locul II la categoria Investigații.

În 2025, Investigația „În slujba Moscovei” a fost premiată „Superscrierea anului”. Premiul este acordat de juriu unui/unei singur jurnalist/e. Aceeași investigație, scrisă de Măriuța Nistor și Natalia Zaharescu, a luat locul I la categoria Investigație din cadrul celei de-a XIV-a ediție a concursului Superscrieri.