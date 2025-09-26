VIDEO Armata digitală a Kremlinului. „Se plătește, hai să vă spun, se plătește direct de la Moscova”. Salarii în cripto, partidul prieten și inamicul declarat. Investigație sub acoperire

Din noiembrie 2024 și până în septembrie 2025, Ziarul de Gardă a documentat sub acoperire cum a luat naștere, cum s-a dezvoltat și cum s-a extins o rețea de conturi cu identități false pe Tik Tok și Facebook, extrasă din rândul activiștilor Blocului „Victorie” al lui Ilan Șor, coordonată de „curatori” din Federația Rusă și plătită „direct de la Moscova”. ZdG a arătat în final cum sunt plătiți postacii, utilizându-se mai multe metode de plată, precum și ce partid este mobilizată să susțină rețeaua în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025.

În prima parte a investigației, publicată de jurnalista ZdG Natalia Zaharescu este descris modul în care sute de conturi cu identități false, în spatele cărora stau activiști reali ai Blocului „Victorie”, controlat de Ilan Șor de la Moscova, au fost create pentru a răspândi propagandă rusească pe TikTok și Facebook. Toate postările sunt monitorizate riguros, iar comunicarea este coordonată prin grupuri și canale secrete de Telegram.



Câteva luni la rând, așa-numiții „activiști responsabili de comunicare” ai Blocului „Victorie” au fost instruiți online de o echipă de curatori vorbitori de limbă rusă cum să folosească rețelele sociale și cum să păcălească algoritmii pentru a obține un impact cât mai mare. Ulterior, „activiștii” au fost înarmați cu texte propagandistice antieuropene, aliniate la narațiunile de propagandă rusă, și au început a bombarda zilnic spațiul online, acționând ca o armată digitală a Kremlinului împotriva Republicii Moldova, ținta fiind alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025.

Deși inițial nu se discuta despre plăți pentru aceste activități, ulterior, din rândul celor mai sârguincioși activiști ai rețelei Șor, a fost selectat un detașament de mercenari plătiți direct de la Moscova.

După ce Rusia a cumpărat, prin rețeaua coordonată de Ilan Șor, voturile a zeci de mii de cetățeni la alegerile prezidențiale și referendumul din toamna anului 2024, fără a reuși să le deturneze, gruparea nu și-a oprit activitatea. Dimpotrivă. Pregătirile pentru alegerile parlamentare din 2025 au început imediat după cel de-al doilea tur al prezidențialelor, mai arată investigația ZdG.

În a doua parte a investigației, făcută de jurnalista Măriuța Nistor, ultimele luni, rețeaua de trolli plătită „direct de la Moscova”, numită „InfoLider”, s-a extins, iar în preajma și în timpul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, și-a intensificat atacul cu narațiuni propagandistice pe rețelele de socializare. Ziarul de Gardă a continuat, sub acoperire, să urmărească cum funcționează „armata digitală a Kremlinului”.

În această investigație sub acoperire ZdG arată cum sute de mercenari înrolați în „armata digitală a Kremlinului” au fost repartizați în trei batalioane: nord, sud și centru, cum sunt plătiți „direct de la Moscova” cu salarii lunare între 600 și 3000 de lei, achitate în ruble prin Promsviazbank, în euro direct pe carduri moldovenești sau în monede virtuale prin conturi cripto; cum, în plină campanie electorală, „infoliderii” au trecut de la Blocul „Victorie” la Partidul Victoriei, dar au rămas tot în slujba Moscovei, dar și cum toate tunurile lor propagandistice au țintit un singur concurent electoral.

Printre „infolideri” a fost și jurnalista ZdG Măriuța Nistor, care a utilizat un pseudonim – Ludmila. Pentru activitatea din rețea ea a fost remunerată de două ori în criptomonede, cu echivalentul a circa 130 de dolari SUA. Al doilea „salariu” l-a primit în toiul campaniei electorale, cu doar două săptămâni înainte de alegeri și în ziua în care a fost anunțată cine este „noul prieten” al rețelei fondate de Șor și puse în slujba Moscovei: „Victoria Furtună și Partidul «Moldova Mare», ei sunt noii camarazi și prieteni”, a precizat unul dintre curatorii ruși, răspunzând la o întrebare a jurnalistei ZdG sub acoperire.

