Nivelul Nistrului în zona stației de captare de la Cosăuți, care aprovizionează nordul țării, s-a stabilizat, anunță Ministerul Mediului

Din cauza diminuării debitului de apă din ultimele zile, nivelul Nistrului în zona stației de captare de la Cosăuți, care aprovizionează cu apă municipiul Bălți, dar și alte raioane din nordul țării, a scăzut cu aproximativ 60 de centimetri. În ultimele 48 de ore, nivelul apei s-a stabilizat și nu a mai înregistrat scăderi, anunță Ministerul Mediului într-un comunicat.

„În prezent, nivelul apei la stație este de 2,10 de metri, ceea ce înseamnă că mai avem o rezervă de peste un metru până la nivelul minim necesar de funcționare a stației.

Monitorizăm în continuare situația la stațiile de captare de pe Nistru și Prut”, se mai spune în comunicat.

Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a declarat recent că în râul Nistru există în prezent suficientă apă pentru a asigura consumul municipiului Chișinău, chiar dacă debitul râului a ajuns la un nivel extrem de scăzut. Potrivit oficialului, problema principală nu este volumul de apă disponibil, ci capacitatea infrastructurii de a o capta în cazul în care nivelul Nistrului va continua să scadă. „Una dintre cele mai importante întrebări este: va fi suficientă apă în Nistru pentru Chișinău? Răspunsul este – da. Apă fizic este”, a declarat Hajder.

Chișinăul consumă aproximativ 170-200 de mii de metri cubi de apă pe zi, echivalentul a circa 2 metri cubi pe secundă, conform lui Hajder. În același timp, chiar și în condițiile actualului nivel scăzut al apei, debitul Nistrului este de aproximativ 33 de metri cubi pe secundă.

„Așadar, dacă vorbim strict de Chișinău, problema nu este volumul de apă, dar în capacitatea stației de a o capta”, a explicat ministrul. În acest context, Hajder a subliniat necesitatea adaptării infrastructurii de captare pentru situația în care nivelul Nistrului ar putea scădea și mai mult.

„Trebuie să ne unim eforturile și să intervenim tehnic pentru a adapta infrastructura astfel încât să putem capta apa chiar și atunci când nivelul Nistrului ar putea scădea mai mult. Trebuie să fim pregătiți pentru orice scenariu”, a declarat ministrul.

Anterior, Guvernul a anunțat că S.A. „Apă-Canal Chișinău” va primi încă trei pompe de mare capacitate din rezervele de stat, care urmează să fie utilizate la priza de captare a apei din Nistru. Potrivit purtătorului de cuvânt al Guvernului, Dumitru Ciorici, solicitarea a fost transmisă pe 1 octombrie și vizează suplimentarea echipamentelor deja oferite companiei în luna august. Atunci, întreprinderea a primit cinci pompe.

Pe 29 septembrie, Ministerul Mediului a anunțat că Ucraina nu mai poate asigura debitul minim de apă deversat din lacul de acumulare de la Novodnistrovsk spre Republica Moldova. În ultimele două săptămâni, în lac au intrat în mod natural aproximativ 27 de metri cubi de apă pe secundă.

