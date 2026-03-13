Nivel galben de alertă pentru zona Naslavcea în contextul poluării râului Nistru. Echipele din România instalează filtre suplimentare

Guvernul a informat că partea ucraineană intervine pe malul lor al Nistrului, iar echipele din România sunt deja în teren și instalează filtre suplimentare. După atacul Rusiei asupra hidrocentralei din Ucraina, în râul Nistru a ajuns mai mult combustibil care este transportat de curentul apei.

„Pe baza datelor de laborator, care arată depășirea limitelor admise în zona Naslavcea, am fost nevoiți să ridicăm gradul de alertă pentru locuitorii din regiune. În aceste condiții, nivelul de risc este stabilit la galben”, scriu autoritățile.

Guvernul a punctat că dacă situația o va impune, autoritățile vor sista temporar aprovizionarea cu apă pentru unele localități din nordul R. Moldova.

Echipele prelevează probe din teren cu laboratorul mobil la fiecare 6 ore, pentru a ne asigura că apa nu prezintă riscuri pentru cetățeni. În paralel, instalăm filtre suplimentare și folosim baloți de paie — o soluție eficientă pentru reținerea și eliminarea acestor substanțe din apă.

Executivul a precizat că ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, se deplasează spre Soroca pentru a monitoriza activitățile din teren.

Marți, 10 martie, Centrul Național de Management al Crizelor a anunțat că despre o posibilă poluare în urma deversării în amontele râului Nistru, subliniind că instituțiile au preluat analize pentru a determina cu exactitate natura substanțelor și concentrația acestora în apă.

Locuitorii municipiului Bălți au rămas fără apă potabilă în dimineața zilei de 11 martie, după ce autoritățile au decis sistarea alimentării din cauza unei pete de produse petroliere care a ajuns în apropierea stației de pompare din râul Nistru.