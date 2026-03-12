Poluarea apei pe râul Nistru, discutată la Ședința Comisiei pentru Situații Excepționale a raionului Soroca: este posibilitatea unei catastrofe ecologice

Pe 12 martie a avut loc o nouă ședință extraordinară a Comisiei pentru Situații Excepționale a raionului Soroca. Autoritățile au recunoscut posibilitatea unei catastrofe ecologice și au menționat că vor face tot ce e posibil pentru a o evita, scrie Observatorul de Nord.

Ordinea de zi s-a axat pe prevenirea situației excepționale în raionul Soroca și municipiul Soroca, raportul referitor la poluarea apei pe râul Nistru, alimentarea persoanelor implicate în lichidarea consecințelor poluării.

Cu toate că anterior s-a bătut alarma despre lipsa unei surse de rezervă de apă pentru municipiul Soroca, sondele de la Egoreni fiind conservate, problema nu a fost rezolvată până acum, astfel există riscul ca muncipiul și satele adiacente să rămână fără apă.

Marți, 10 martie, Centrul Național de Management al Crizelor a anunțat că despre o posibilă poluare în urma deversării în amontele râului Nistru, subliniind că instituțiile au preluat analize pentru a determina cu exactitate natura substanțelor și concentrația acestora în apă.

Locuitorii municipiului Bălți au rămas fără apă potabilă în dimineața zilei de 11 martie, după ce autoritățile au decis sistarea alimentării din cauza unei pete de produse petroliere care a ajuns în apropierea stației de pompare din râul Nistru.

Pe 12 martie, Ministerul Mediului a informat că substanța petrolieră continuă să se reverse dinspre Ucraina și ajunge în râul Nistru, informează Ministerul Mediului. Din această cauză, cele mai recente probe prelevate în zona Naslavcea prezintă riscuri de siguranță pentru alimentarea cetățenilor de clasa 5. Ministerul a recomandat administrației să sisteze alimentarea cu apă și îndeamnă cetățenii să nu folosească apa din râu din această zonă pentru uz casnic sau pentru animale.