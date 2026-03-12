Ucraina: poluarea râului Nistru este legată de atacul Federației Ruse

Ucraina confirmă că poluarea râului Nistru cu produse petroliere ar fi putut apărea în urma atacului cu rachete și drone lansat de Rusia asupra infrastructurii energetice. Despre acest lucru a anunțat Ministerul Economiei, Mediului și Agriculturii al Ucrainei, potrivit Zonei de Securitate.

Potrivit datelor preliminare, scurgerea s-a produs în zona hidrocentralei de pe Nistru după atacul cu rachete din 7 martie. Avarierea infrastructurii energetice a dus la deversarea unor uleiuri tehnice în râul Nistru.

„Este o nouă manifestare a agresiunii ecologice a Federației Ruse, care creează o amenințare la adresa securității transfrontaliere a apelor și necesită o evaluare juridică internațională adecvată. Rusia confirmă încă o dată că este un stat terorist, care duce un război nu doar împotriva Ucrainei, ci și împotriva mediului”, a subliniat viceministra economiei, mediului și agriculturii a Ucrainei, Irina Ovcearenko.

Laboratoarele ucrainene au constatat, de asemenea, depășirea concentrației de produse petroliere în apă — în zona satului Nahoreni indicatorul a constituit 0,127 mg/dm³, la o normă admisă de 0,05 mg/dm³, ceea ce înseamnă aproximativ de 2,5 ori peste limita permisă.

După coordonarea acțiunilor cu partea moldovenească, unitățile Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei vor începe instalarea barierelor de tip boom și aplicarea sorbenților pentru localizarea și colectarea poluării cu uleiuri.

Marți, 10 martie, Centrul Național de Management al Crizelor a anunțat că despre o posibilă poluare în urma deversării în amontele râului Nistru, subliniind că instituțiile au preluat analize pentru a determina cu exactitate natura substanțelor și concentrația acestora în apă.

Locuitorii municipiului Bălți au rămas fără apă potabilă în dimineața zilei de 11 martie, după ce autoritățile au decis sistarea alimentării din cauza unei pete de produse petroliere care a ajuns în apropierea stației de pompare din râul Nistru.