ULTIMA ORĂ Procurorii cer 9 ani de închisoare pentru Nicanor Ciochină

Procurorii cer nouă ani de închisoare cu executare pentru Nicanor Ciochină, fostul primar de Boldurești, învinuit că a lovit mortal un copil și a fugit de la fața locului. Totodată, procurorii au solicitat trei ani de închisoare și pentru Ion Andronache, învinuit că l-a ajutat pe Ciochină să ascundă urmele crimei.

Știrea se actualizează…

Joi, 29 ianuarie 2026, la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, continuă examinarea dosarului de învinuire a lui Nicanor Ciochină de moartea unui copil și eschivarea prin fuga de la fața locului, ajuns la faza de dezbateri judiciare.

Procurorul Alexandru Botnaru dă citire pledoariei în ședința din 29 ianuarie 2026

Controlul judiciar în privința lui Ciochină, prelungit

Tot astăzi, lui Ciochină i-a fost prelungită măsura preventivă de control judiciar pentru un termen de 60 de zile în dosar.

Procurorul Alexandru Botnaru și-a argumentat cererea de prelungire a măsurii preventive prin posibilitate de eschivare a lui Ciochină. Astfel, măsura ar putea „preveni situațiile în care s-ar putea tergiversa procesul”.

„Eu nu am să mă duc nici în Transnistria, nici în Groenlanda”, și-a argumentat Ciochină poziția, declarând solicitarea procurorilor drept neîntemeiată.





Acuzațiile aduse de procurori



Nicanor Ciochină este învinuit că, pe 19 februarie 2024, l-a accidentat mortal pe Mihai Beșliu și a fugit de la locul faptei. Potrivit anchetei, înainte de a fi prins, pe 21 februarie, fostul primar din Boldurești ar fi încercat să ascundă urmele accidentului, înscenând o altă coliziune cu implicarea mașinii deteriorate. Ulterior, a fost reținut și complicele lui Ciochină, un medic stomatolog, Ion Andronache. Acesta l-ar fi ajutat pe Ciochină să găsească o mașină identică celei implicate în accident și să monteze plăcuța cu numărul de înmatriculare pe o altă mașină. Andronache riscă până la trei ani de închisoare, iar Nicanor Ciochină – până la șapte ani de pușcărie. Înainte de a ajunge primar de Boldurești, Nicanor Ciochină a fost, timp de cinci ani, șeful Inspectoratului de Poliție Nisporeni.