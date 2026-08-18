Necesarul de energie electrică a fost acoperit 100% pentru 18 august: „Însă situația regională rămâne în continuare dificilă”

Pentru marți, 18 august 2026, necesarul de energie electrică al R. Moldova este 100% acoperit comercial. Energocom a anunțat că a rezervat volumele necesare pentru acoperirea consumului.

În total, pentru ziua de astăzi, compania a achiziționat 9.997 MWh de energie electrică.

Din volumul total, 22,13% provin din surse regenerabile locale, 74,98% din contracte bilaterale, 1,55% de pe Piața pentru Ziua Următoare din România, prin OPCOM și Bursa Română de Mărfuri (BRM), iar 1,34% de la centralele electrice de termoficare (CET-uri).

„Necesarul pentru ziua de astăzi este acoperit, însă situația regională rămâne în continuare dificilă. Menționăm că energia disponibilă pe piețele externe continuă să fie scumpă, în special în orele de vârf”, a mai scris Energocom.