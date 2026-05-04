Navă coreeană în flăcări pe strâmtoarea Ormuz. Iranul a lovit un port petrolier din Emiratele Arabe Unite după ce Trump a declarat că Marina va ajuta navele să traverseze strâmtoarea

O navă sud-coreeană a fost lovită luni, 4 mai, de o explozie în strâmtoarea Ormuz, iar dronele iraniene au provocat un incendiu într-un port petrolier din Emiratele Arabe Unite. Teheranul și-a demonstrat controlul asupra petrolului din Orientul Mijlociu, după ce președintele american Donald Trump a declarat că Marina americană va deschide strâmtoarea, potrivit Reuters.

Armata americană a declarat că două nave comerciale americane au traversat strâmtoarea, fără a preciza când. Iranul a negat că ar fi avut loc vreo traversare și nu au existat indicii că „Proiectul Libertate” al lui Trump ar fi dus la o creștere semnificativă a traficului maritim pe această cale navigabilă.

Noua misiune a lui Trump, pe care a anunțat-o peste noapte pe rețelele de socializare, a fost prima încercare aparentă de a folosi puterea navală pentru a debloca cea mai importantă rută de transport energetic din lume, creând o confruntare pe mare cu Iranul, care susține că nicio navă nu poate trece fără permisiunea sa.

În cele două luni de când SUA au lansat un război aerian împotriva Iranului alături de Israel, Teheranul a blocat în mare parte strâmtoarea pentru navele care nu sunt ale sale, provocând cea mai mare perturbare a aprovizionării globale cu energie din istorie. De luna trecută, Statele Unite au impus un blocaj separat asupra navelor care părăsesc sau intră în porturile iraniene.

Totuși, nu s-au observat semne imediate ale unei creșteri bruște a numărului de nave care încercau să traverseze strâmtoarea. Iar explozia semnalată la bordul navei comerciale sud-coreene HMM Namu în strâmtoare era de natură să convingă transportatorii comerciali că zona era încă nesigură.

Între timp, Emiratele Arabe Unite au raportat un incendiu la o instalație petrolieră din portul Fujairah, în urma unui atac cu drone iraniene. Fujairah se află dincolo de strâmtoare, fiind una dintre puținele rute de export pentru petrolul din Orientul Mijlociu care nu necesită traversarea acesteia.

Într-o postare pe X, Comandamentul Central al SUA a declarat că unele dintre distrugătoarele sale cu rachete ghidate ale Marinei se aflau în interiorul Golfului pentru a sprijini operațiunea și că două nave comerciale sub pavilion american au traversat strâmtoarea „și își continuă călătoria în siguranță”.

Nu a identificat nici navele de război, nici navele comerciale și nici nu a precizat când au avut loc aceste traversări.

Garda Revoluționară Iraniană a declarat că nicio navă comercială nu a traversat strâmtoarea în ultimele ore și că afirmațiile SUA contrare sunt false.

Anterior, Iranul a afirmat că a tras asupra unei nave de război americane care se apropia de strâmtoare, forțând-o să se întoarcă. Un raport inițial al Iranului menționa că o navă de război americană a fost lovită, dar Washingtonul a negat acest lucru, iar oficialii iranieni au descris ulterior focurile de armă drept focuri de avertisment.

Ministerul de Externe al Coreei de Sud a declarat că a avut loc un incendiu și o explozie la bordul navei Namu, operată de transportatorul sud-coreean HMM. Agenția de știri Yonhap a raportat că guvernul verifica informații care indicau că nava ar fi putut fi atacată. Nu au fost raportate victime, iar autoritățile investighează cauza incendiului care, potrivit HMM, a izbucnit în sala motoarelor navei de marfă sub pavilion panamez.