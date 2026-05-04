António Costa afirmă că va continua să depună eforturi pentru ca Ucraina să adere la UE, după întâlnirea cu Zelenski

Președintele Consiliului European, António Costa, a afirmat luni, 4 mai, că va continua să depună eforturi pentru ca Ucraina să adere la Uniunea Europeană, după ce s-a întâlnit cu președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, în marja summitului Comunității Politice Europene din Armenia, potrivit agenției EFE.

António Costa a distribuit pe rețelele de socializare o fotografie de la o întâlnire organizată de președintele francez, Emmanuel Macron, și de prim-ministrul britanic, Keir Starmer, în care apar, de asemenea, prim-ministrul polonez, Donald Tusk, și cel canadian, Mark Carney, alături de Zelenski.

„O întâlnire oportună (…) pentru a face bilanțul diferitelor noastre direcții de lucru în Ucraina. Vom continua să sprijinim toate eforturile pentru o pace justă și durabilă, intensificând totodată presiunea asupra Rusiei. Viitorul Ucrainei este în UE și vom continua să lucrăm împreună pentru atingerea acestui obiectiv”, a subliniat Costa.

Zelenski solicită „o voce comună europeană” pentru negocierile cu Rusia

În fața plenului summitului Comunității Politice Europene (CPE), care reunește astăzi la Erevan reprezentanți ai 48 de țări de pe continent, Zelenski a afirmat că Europa trebuie să găsească „o voce comună” pentru a negocia, în condițiile sale, încetarea războiului cu Rusia.

„Ar fi bine să dezvoltăm o voce comună europeană pentru discuțiile cu rușii”, a afirmat Zelenski în discursul său.

De asemenea, el a subliniat că este necesar să se găsească „un format diplomatic practic” pentru a relansa negocierile directe cu rușii, promovate de SUA și în care, în opinia sa, Europa trebuie să fie reprezentată.

Aceste negocieri au început la începutul acestui an, dar au fost întrerupte de la 28 februarie, când a început războiul împotriva Iranului.

În discursul său, Zelenski a avertizat asupra consecințelor politice și asupra stabilității energetice pe care le-ar putea avea continuarea războiului în Iran și blocarea strâmtorii Ormuz, și a cerut unitate între Europa și Canada, al cărei prim-ministru, Mark Carney, participă alături de liderii europeni la summitul de la Erevan pentru a răspunde acestor provocări.

Președintele ucrainean a susținut, de asemenea, așa-numitele „Acorduri privind dronele” pe care Kievul le pregătește împreună cu mai mulți dintre partenerii săi europeni ca o modalitate de a avansa în ceea ce privește securitatea comună a continentului și a făcut un apel ca Europa să producă tot ceea ce are nevoie pentru a-și asigura apărarea împotriva amenințărilor externe.