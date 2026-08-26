Municipiul Ungheni, afectat de ploile abundente: în 30 de minute au fost înregistrate 23 de apeluri privind arbori căzuți

În seara de marți, 25 august, în urma precipitațiilor abundente înregistrate în raionul Ungheni, Poliția a intervenit în mai multe situații de urgență. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, cele mai afectate zone sunt în municipiul Ungheni.

În aproximativ 30 de minute au fost înregistrate 23 de apeluri privind arbori căzuți.

„Dintre care în 9 cazuri arborii au ajuns peste automobile. Din fericire, nu au fost raportate victime. De asemenea, au fost semnalate deteriorarea parțială a unui acoperiș, deficiențe la funcționarea unor semafoare (la nivel cu calea ferată, traseul R16 în apropiere de satul Petrești și pe traseul adiacent localității Elizavetovca) și deconectări locale de energie electrică în mai multe localități”, a informat Poliția marți.

Poliția şi serviciile specializate au intervenit în teren pentru înlăturarea consecințelor și asigurarea siguranței cetățenilor. Pe 25 august noaptea, pe unele străzi a fost deconectat iluminatul stradal, pentru a fi înlăturate consecințele.

Poliția a îndemnat conducătorii auto și pietonii să manifeste prudență și să evite deplasările în zonele afectate, mai ales în contextul în care sunt multe fire electrice cǎzute la sol.