Meteorologii anunță ploi puternice. Ce temperaturi ne așteaptă miercuri, 26 august

Meteorologii prognozează maxime de până la 23 de grade Celsius pentru ziua de miercuri, 26 august. Pe teritoriul R. Moldova vor avea loc averse și posibile descărcări electrice.

Conform informațiilor publicate de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu (AMM), în centrul țării vor fi înregistrate temperaturi de până la 22 de grade Celsius.

În nordul țării, meteorologii prognozează maxime de până la 19 de grade Celsius și ploi puternice.

În sudul R. Moldova, temperaturile vor urca până la 23 de grade Celsius.