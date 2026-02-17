„Mulțumesc pentru publicitatea gratuită”. Reacția Marinei Tauber la investigația care arată că ar avea peste jumătate de milion de dolari la o bancă de stat din Rusia

Fosta deputată Marina Tauber, condamnată la șapte ani de închisoare pentru finanțarea ilegală a fostului partid „Șor”, a venit cu o reacție după ce RISE Moldova a publicat o investigație în care a prezentat o scurgere de date din Federația Rusă, potrivit căreia Tauber ar deține peste o jumătate de milion de dolari la bancă de stat din Rusia, PSB, sancționată internațional și aflată sub controlul lui Vladimir Putin.

Marina Tauber a scris că s-a „gândit mult dacă merită să reacționez la o nouă încercare de a mă discredita”.

„Iarăși este foarte amuzant și, în același timp, trist — până unde a ajuns nivelul jurnalismului și, în general, al tuturor lucrurilor din țara noastră, și cu câtă lipsă de respect o parte a presei se raportează la cetățenii noștri, care, poate, le citesc articolele (…) Fanii plătiți ai Maiei Sandu din mass-media proguvernamentală cred că, dacă fac niște tabele și mă „photoshopează” alături de Kremlin, „investigația” este gata. Dar tot ce știu să facă este să producă pseudo-investigații și să lanseze atacuri informaționale, să deseneze imagini și să umple spațiul mediatic cu acest spam (…) Totuși, mulțumesc pentru publicitatea gratuită. Este evident că acești pseudo-jurnaliști au propria garanție a onorariului: atât cei care au „fabricat” imitația de investigație, cât și cei care au republicat totul fără verificare”, a scris fosta deputată.

Datele analizate de RISE Moldova dezvăluie că și oligarhul Ilan Șor, care i-a raportat public lui Vladimir Putin despre hubul financiar din Asia creat împreună cu PSB, deține cel puțin un cont bancar la această instituție.

La finalul anului trecut, Tauber a depus ultima declarație de avere și interese personale, fără a indica vreun cont bancar din țară sau din străinătate.

RISE Moldova a identificat, într-o scurgere de date din Rusia, un depozit bancar deschis pe numele Marinei Tauber la Promsviazbank (PSB). Depozitul apare în documente în baza unui pașaport moldovenesc eliberat în noiembrie 2023. RISE Moldova a scris că a verificat numărul pașaportului în registrele oficiale, iar documentul este valid.

Datele din aprilie 2025 arată că acel depozit avea o valoare de 47,3 milioane de ruble, echivalentul a aproximativ 566 de mii de dolari, la cursul mediu al anului 2025, potrivit BNM. La o rată a dobânzii de 21%, această sumă ar fi generat venituri de aproximativ 9,8 milioane de ruble (aproximativ 117 de mii de dolari).

În scurgerea de date apare și Ilan Șor, cu un depozit la PSB de 7,3 milioane de ruble (aproximativ 87 de mii de dolari), deschis în baza unui pașaport rusesc din ianuarie 2024.

Marina Tauber, condamnată la 7 ani și 6 luni de închisoare

Pe 30 septembrie 2025, deputata Marina Tauber a fost așteptată în fața instanței judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, pentru a-și afla sentința în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului partid „Șor”. Aceasta nu a compărut în fața instanței, întrucât se află în Federația Rusă de mai bine de jumătate de an, din luna ianuarie 2025.

Astfel, Tauber a fost condamnată în lipsă la 7 ani și 6 luni de detenție de magistrata Olga Bejenari, care a anunțat-o în căutare.

Marina Tauber a părăsit R. Moldova în ianuarie 2025, plecând spre Federația Rusă, acolo unde a putut fi văzută de mai multe ori la evenimente organizate de blocul „Victorie”. În momentul plecării, Tauber nu avea nicio interdicție de a părăsi țara. În decembrie 2024, magistrata Olga Bejenari a respins solicitarea procurorilor de prelungire a interdicției aplicate deputatei, argumentând că aceasta are un comportament exemplar și domiciliu stabil.

