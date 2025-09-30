Cine este judecătoarea care a înjumătățit pedeapsa cerută de procurori în condamnarea Marinei Tauber? Detalii despre magistrată

Astăzi, deputata Marina Tauber a fost condamnată în primă instanță la 7 ani și 6 luni de închisoare în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului partid „Șor”, declarat neconstituțional în iunie 2023.

Sentința a fost pronunțată de magistrata judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, Olga Bejenari. Totuși, la 11 iulie 2025, procurorii au cerut ca deputata aflată de mai bine de jumătate de an la Moscova să fie condamnată la 13 ani de închisoare și anunțată în căutare.

De asemenea, procurorii au cerut ca Marinei Tauber să-i fie interzis să ocupe funcții publice, contabile, de partid timp de 5 ani și să-i fie confiscate 206 milioane de lei în folosul statului.

Tot Bejenari este magistrata care i-a permis anterior Marinei Tauber să plece din țară.



Marina Tauber a părăsit R. Moldova în ianuarie 2025, plecând spre Federația Rusă, acolo unde a putut fi văzută de mai multe ori la evenimente organizate de Blocul „Victorie”. În momentul plecării, Tauber nu avea nicio interdicție de a părăsi țara. În decembrie 2024, magistrata Olga Bejenari a respins solicitarea procurorilor de prelungire a interdicției aplicate deputatei, argumentând că aceasta are un comportament exemplar și domiciliu stabil.

„Ținând cont de personalitatea inculpatei Marina Tauber și de circumstanțele individuale ale cauzei penale, instanța apreciază că nu este proporțională prelungirea măsurii preventive obligarea de a nu părăsi Republica Moldova”, se arată în decizia judecătoarei Olga Bejenari, potrivit unui comunicat emis de Procuratura Anticorupție.

Magistrata a specificat atunci, de asemenea, că plecarea peste hotare a Marinei Tauber nu lezează interesele prioritare de luptă împotriva criminalității și că motivele invocate de avocații Marinei Tauber sunt „relevante și au prioritate”.

Judecătoarea Olga Bejenari, care instrumentează dosarul privind finanțarea ilegală a fostului partid „Șor”, declarat neconstituțional în 2023, episodul Tauber, a cărei sentință va fi pronunțată pe 30 septembrie 2025, a ajuns în atenția publică după ce i-a achitat pe învinuiții în dosarul omorului de la Atrium sau a luat decizia rejudecării dosarului în care Platon a fost condamnat la 18 ani de închisoare, după ce CSJ a respins solicitarea avocaților.

