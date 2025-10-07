Detalii din sentința Marinei Tauber: „Salariile” din Partidul Șor, Vladimir Vitiuc sub acoperire cu numele „Palermo” și mărturiile depuse de reporterii ZdG

Judecătoria Chișinău a publicat sentința de condamnarea a deputatei Marina Tauber, care a fost condamnată la închisoare pe un termen de 7 ani și 6 luni. Instanța a dispus confiscarea în folosul statului a peste 206 milioane de lei din contul deputatei, găsită vinovată pe patru capete de acuzare – de falsificare a rapoartelor privind finanțarea campaniei electorale și a ex-partidului politic Șor, și acceptarea finanțării ilegale din partea unui grup criminal organizat.

Potrivit sentinței, mai multe persoane au depus mărturii despre „salariile” persoanelor din Partidul „Șor” și afiliate acestuia, banii nedeclarați utilizați pentru campania electorală la primăria Bălți din 2021, dar și cum partidul a plătit oamenii pentru „protestele” din 2022, unde ZdG s-a infiltrat și a realizat o investigație sub acoperire și a arătat cum „protestatarii” au fost plătiți. În urma investigației reporterii ZdG Natalia Zaharescu și Vasile Ursachi au depus mărturii în instanță, care le-a „reținut drept pertinente”.

La fel, printre martori se numără și fostul deputat comunist, democrat, iar mai apoi membru al Partidului „Șor”, Vladmir Vitiuc, care „a activat ca investigator sub acoperire timp de 4-6 luni” sub numele „Palermo”. Vitiuc a declarat că în această perioadă cât a activat ca investigator sub acoperire, „a primit de la fostul șef al Serviciului Vamal, Tudor Balițchi salariu de 100 de mii de euro”.

Judecatoria Chișinău sentință Marina Tauber by Ziarul de Gardă

Potrivit acuzării, Marina Tauber a acționat „în strictă coordonare cu grupul criminal organizat condus de, Ilan Şor, din care fac parte cet. Tudor Balițchi, Igor Himici (ex-deputat, n. red), Alexandr Petrov, Serghei Racu, Victor Guțuleac (fost ofițer CNA, n. red.) și alte persoane, care s-au unit în prealabil la o dată nestabilită cu scopul comiterii mai multor infracțiuni, inclusiv finanțarea ilegală a Partidului Politic „Șor”, după un plan prestabilit, în perioada campaniei electorale în cadrul alegerilor locale noi pentru funcția de primar al mun. Bălți din data de 21 noiembrie 2021, a recepționat de la grupul criminal organizat mijloace bănești în sumă de 9 752 000 lei, din care suma de 740 464,50 lei, a introdus-o fals în formularele de donații din numele a 104 persoane fizice care în realitate nu au donat această sumă de bani, date false pe care le-a înscris în rapoartele privind gestiunea financiară a campanile electorale, prin substituirea, ascunderea identității donatorilor, a volumului mijloacelor acumulate şi utilizate”, se arată în sentință.

Vladimir Vitiuc alias „Palermo”

Fostul deputat Vladimir Vitiuc a fost martor în acest dosar, care „a activat ca investigator sub acoperire în perioada a 4-6 luni sub numele Palermo. În această perioadă cât a activat ca investigator sub acoperire, a primit de la Tudor Balițchi salariu de 100 de mii de euro, era în perioada dată când erau în conlucrare„.

Instanța de judecată a reținu „drept pertinente” declarațiile lui Vitiuc referitor la donație fictivă pentru Partidul Șor. „Formal se semna în aceste liste, chipurile se introduceau donații pentru campania electorală. Erau indicate sumele de 5 000 și 10 000 lei„.

Conform instanței aceste donații erau în scopul finanțării companiei electorale. Vitiuc a declarat că Marina Tauber cunoștea despre aceste colectări de donații. „Același martor a mai relatat că în compania electorală din Bălți, cunoaște că nimeni nu au semnat aceste formulare și nimeni nu au dat bani”, a scris instanța.

„Martorul Vitiuc Vladimir a mai relatat cu referire la acest episod că într-o discuție privată cu Balinschi, din spusele lui suma era de 1 milion și mai mult de euro, în compania electorală din Bălți. Aceste cheltuieli de un milion de euro au fost pentru mâncare, cazare, alimentare, și pentru atragerea localnicilor și activul era adus pentru republică. Proveniența banilor veneau din afară”, se arată în sentință.

Mărturii a dat și Cristina Bulgar, care a început să activeze în luna mai 2022, în calitate de secretară la Partidul Șor și anume cu Stăuceni, Cricova, Grătiești, Budești, Tohatin. Aceasta activat ca secretară până în septembrie-octombrie. Ea a declarat că în calitate de secretară interacționa cu Svetlana Popan, care era secretară pe Oficiul Teritorial Chișinău al Partidului.

„La fiecare protest oamenii erau repartizați câte 10-20, erau pozați la punctul de pornire, aceste poze se făceau pentru ca să vadă câți protestatari se strâng pentru protest, după făcea anumite liste pe fiecare oficiu teritorial în fiecare sector, fiecare președinte avea câte un sector, erau numărați oamenii, făcea lista totală ca să transmită listele mai departe, calculele le efectua ea cu doamna Popan Svetlana. Doamna Popan era secretara Partidului Politic Șor, la Oficiu Central, mun. Chișinău. Pozele făcute erau trimise în grupurile care le avea și anume pe Telegram”, a declarat martora.

La fel, în cadrul ședințelor de judecată au fost audiați așa numiții curieri de bani, „care transportau și repartizau pachete cu diferite sume bănești, și anume Ipatieva Liudmila, Bejenari Veaceslav și Chirilov Ruslan, care au declarat în detalii referitor la procedura de recepționare a mijloacelor financiare, pe care îi repartizau în pungi și plicuri, ulterior fiind trasmiși în diferite raioane de pe teritoriul Republicii Moldova președinților oficiilor teritoriale”, se arată în sentință.

La 20 octombrie 2022, aceștia au fost reținuți în flagrant în momentul transmiterii banilor, fiind ridicate mijloacele bănești ridicate în baza proceselor-verbale de percheziție din 20 octombrie 2022, de la Ruslan Chirilov și Liudmila Ipatieva, în sumă totală de 4 063 900 lei și 4 000 dolari.

„Totodată, declarațiile martorilor acuzării, susținute de măsurile speciale de investigație, dezvăluie spectrul de acțiuni orientate spre identificarea, racolare și cumpărarea persoanelor, activiștilor și a susținătorilor în vederea obținerii agitației electorale și a susținerii acestora, servicii pentru care erau finanțați din sursele lui Ilan Șor, după cum s-au expus mai mulți martori din banii parveniți din Rusia. Aceleași informații demonstrează că Ilan Șor în vederea realizării scopurilor sale, inclusiv a celui de obținere a puterii în stat prin coruperea persoanelor de demnitate publică și prin finanțarea ilegală a concurentului electoral cu bani proveniți din infracțiunile comise în raport cu BC ,,Banca de economii”, a identificat un cerc de persoane, din care făcea parte și Tauber Marina”, a constatat instanța de judecată.

„Salariile” în timpul campaniei electorale

Conform sentinței, la indicația directă a lui Ilan Șor, erau selectate în prealabil persoane care activau în cadrul companiilor afiliate ultimului, din care fac parte SRL „Avia Invest”, SRL „Dufremol”, SRL „DFM”, SRL „Aeroport Haldling”, SRL „Aerofood”, precum și persoane din Departamentului monitorizare și control a partidului, din care făceau parte inclusiv, Adriana Condrațcaia, Iana Raețchi, Anton Curlat, Mirela Caușac, precum și alte persoane, care erau remunerate cu suma de 50 euro, pentru serviciile de a efectua periodic zboruri tur-retur în Federația Rusă și la întoarcere de a introducere în țară suma de 8000 dolari, destinați pentru finanțarea neoficială a Partidului Politic Șor.

„Astfel, în vederea realizării intenției sale infracționale, Tauber Marina, știind despre faptul că mijloacele financiare ilicite provin de la grupul criminal organizat condus de Ilan Șor, conștientizând caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, a distribuit pe parcursul a 2 luni de campanie electorală, mijloacele bănești ilicite în sumă totală de 9 752 000 lei, către întreg efectivul partidului politic „Șor”, în scopul de a face agitație electorală și a atrage cât mai mulți alegători de partea sa, achitând în acest sens remunerări necontabilizate sub forma salariilor în plic” se arată în sențință, fiind prezentat în detaliu sumele care erau oferite:

„Cinci deputați și angajați ai oficiului central din fracțiunea Partidului politic „Şor” din Parlamentul RM – 1 805 000 lei/lunar; – 35 Președinți de organizații teritoriale – 8000 lei/lunar; 27 Vice-preşedinţi de organizații teritoriale – 6000 lei/lunar; – 35 secretari de organizaţii teritoriale şi 2 unităţi de personal auxiliar – 6000 lei/lunar; – 1 şef de staff şi 6 curatori OT Orhei – 20 000 lei lunar; – 94 preşedinţi de organizaţii primare locale Orhei – 500 lei/lunar; – 6 secretari de organizaţii primare Orhei – 500 lei/lunar; – 1083 preşedinţi de organizaţii primare – 500 lei/lunar; – 398 de consilieri locali – 500 lei; – 75 de consilieri orăşeneşti – 5000 lei/lunar; – 46 de consilieri raionali – 5000 lei/lunar; – 73 de primari – 7 500 lei/lunar; – angajaţii Organizaţiei Teritoriale Chişinău a Partidului Politic „Şor” – 324 000 lei/lunar, din care: 2 – consilieri municipali – 30 000 lei/lunar; – 2 preşedinţi de organizaţii de sector – 20 000 lei/lunar; – 3 de secretari – 10 000 lei/lunar; 23 de angajaţi ai Organizaţiei Teritoriale Chişinău a Partidului Politic „Şor” – 8000 lei/lunar; – 10 de consilieri locali – 1000 lei/lunar”, constată instanța de judecată.

Instanța reține „drept pertinente” declarațiilor martorilor ZdG

Reporterii Ziarului de Gardă, Natalia Zaharescu și Vasile Ursachi, au fost audiați în calitate de martori ai acuzării în dosarul privind finanțarea ilegală a partidului „Șor”, declarat neconstituțional, în episodul Tauber. Anterior, aceiași reporteri au dat declarații și în episodul Tauber al aceluiași dosar penal.

Cei doi jurnaliști au fost audiați în dosar după ce, în septembrie 2022, s-au infiltrat printre oamenii lui Șor și au documentat, din interior, cum au fost plătiți oamenii aduși organizat la Chișinău și cum funcționează mașinăria de protest.

„Instanța reține drept pertinente declarațiilor martorilor Ursachi Vasile și Zaharescu Natalia care au relatat despre faptul că în calitate de jurnaliști sub acoperire au mers la protestele organizate de Partidul Politic Șor cu transport organizat, iar pentru participarea la proteste au fost remunerați cu 400 lei”, conform sentinței de condamnare.

Instanța a dispus confiscarea în folosul statului a peste 206 milioane de lei din contul deputatei Marina Tauber, găsită vinovată pe patru capete de acuzare – de falsificare a rapoartelor privind finanțarea campaniei electorale și a ex-partidului politic Șor, și acceptarea finanțării ilegale din partea unui grup criminal organizat.

„Cred că tot ce am făcut pentru cetățenii noștri, să le îmbunătățim viețile, și facem asta deja de 10 ani, merită acest sacrificiu”, a transmis Tauber, care a fugit din țară la începutul anului, într-un clip video publicat de un canal de Telegram împreună cu „comentariul” lui Ilan Șor.

Sentința a fost pronunțată de magistrata judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, Olga Bejenari. Totuși, la 11 iulie 2025, procurorii au cerut ca deputata aflată de mai bine de jumătate de an la Moscova să fie condamnată la 13 ani de închisoare și anunțată în căutare.