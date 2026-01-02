Momentul când ar fi izbucnit incendiul în barul din Crans-Montana. Elveția declară cinci zile de doliu național

Două fotografii arată atmosfera din seara înainte de izbucnirea incendiului, care s-a produs în noaptea dintre ani într-un bar din stațiunea de schi Crans-Montana din Elveția și unde zeci de persoane au murit și circa 100 au fost rănite. Una dintre aceste fotografii arată mai multe artificii aprinse, iar tavanul ia foc sub scânteile lumânărilor, transmite publicația franceză BFMTV.

Potrivit publicației, în acel club de noapte, mulți clienți sărbătoreau anul 2026, comandând sticle de vin scumpe, care erau decorate cu artificii. Mai multor persoane prezente în acea seară au afirmat că anume acele artificii ar putea fi cauza incendiului.

Sursa: BFMTV

Astăzi, 2 ianuarie, autortitățile elvețiene au anunțat că vor fi instituite cinci zile de doliu național.

Ambasada R. Moldova în Confederația Elvețiană a relatat ieri, 1 ianuarie, că nu există informații care să indice că printre victime sau persoanele rănite ca urmare a exploziei declanșate la stațiunea elvețiană Crans-Montana s-ar afla cetățeni ai R. Moldova.

Consiliul de Stat al Elveției a declarat stare de urgență în urma exploziei din Crans-Montana, a scris BBC. Majoritatea răniților erau în stare gravă, iar secția de Terapie Intensivă a spitalului din Valais era plină, unii dintre răniți fiind transferați la alte spitale.

Serviciile medicale elvețiene au fost „mobilizate pe scară largă”, a afirmat președintele Consiliului de Stat. Mathias Renard a spus că au fost mobilizate 10 elicoptere și 40 de ambulanțe, adăugând că „trebuie să le aducem un omagiu”.

Autoritățile elvețiene afirmă că incidentul este considerat un incendiu și nu un atac. Anterior, publicația elvețiană Blick a sugerat că incidentul ar fi putut fi cauzat de artificii folosite în timpul unui concert.

Autoritățile afirmă, de asemenea, că unele dintre victime sunt din alte țări. Nu există precizări cu privire la naționalitățile exacte, dar poliția a descris locația ca fiind o „stațiune de schi de renume internațional, cu mulți turiști”.

Potrivit unui român care se afla în apropierea barului unde s-a produs explozia, localul arată ca după bombardament – totul este distrus. „Explozia s-a desfășurat timp de 20 de secunde aproximativ, fiind urmată de o flamă enormă. Apoi totul s-a transformat în fum”, a povestit George. Românul stabilit în Elveția a declarat că scene teribile i-au amintit de dezastrul din clubul Colectiv, de pe 30 octombrie 2015. „A fost ca la Colectiv, pentru că lumea s-a călcat în picioare să poată să iasă din acel restaurant. Nu au existat uși de siguranță sau alte măsuri care să prevină oamenii, să poată să iasă la timp, iar ei s-au îmbulzit și efectiv s-au călcat în picioare”, a spus martorul.