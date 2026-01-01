Explozia din stațiunea elvețiană Crans-Montana: nu au fost identificate victime din R. Moldova

În acest moment, nu există informații care să indice că printre victime sau persoanele rănite ca urmare a exploziei declanșate la stațiunea elvețiană Crans-Montana s-ar afla cetățeni ai R. Moldova, informează Ambasada R. Moldova în Confederația Elvețiană. Misiunea diplomatică precizează că se află în contact cu autoritățile elvețiene competente și monitorizează situația.

Cetățenii R. Moldova care se află în Confederația Elvețiană și au nevoie de asistență consulară pot apela numărul de urgență al Ambasadei: +41 79 331 34 79.

Potrivit informațiilor preliminare comunicate de autoritățile elvețiene, în urma incendiului, precum și a unei explozii declanșate într-un local public, zeci de persoane și-au pierdut viața, iar peste o sută au fost rănite, unele aflându-se în stare gravă, ca urmare a unui tragicul incident produs în noaptea de Anul Nou în stațiunea Crans-Montana, mai notează Ambasada Republicii Moldova în Confederația Elvețiană.

