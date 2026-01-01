„Am auzit bubuitura, apoi am văzut cum ieșeau oameni arși din local”. Mărturiile unui român despre explozia de la stațiunea elvețiană

Un român care se afla în apropierea barului unde s-a produs explozia, în stațiunea elvețiană Crans-Montana, a povestit, în exclusivitate pentru Digi24, cum a trăit momentele dramatice. Bărbatul susține că a ajutat personal la salvarea a zeci de oameni, iar scenele cu participanții la petrecere care încercau din răsputeri să scape cu viață din capcana de foc și fum i-au reamintit de un episod dureros trăit de România în urmă cu zece ani: dezastrul de la Colectiv.

În Elveția, cel puțin 40 de oameni au murit, iar peste 100 au fost răniți, în urma deflagrației produsă în stațiunea de lux – cel mai probabil, provocată de focurile de artificii, notează sursa citată.

„Am auzit bubuitura, apoi am văzut cum ieșeau oameni arși din local. Atunci am intrat și am încercat să scot fiecare persoană în parte, pentru că erau foarte mulți. (…) Peste 80 de persoane am scos numai eu, care încă mai prezentau semne vitale, pentru că alții au murit după ce au ieșit afară din local” , a declarat George, un român stabilit în Elveția, care trecea pe alături împreună cu soția și copiii, când a auzit o bubuitură puternică.

Potrivit lui, localul arată ca după bombardament – totul este distrus. „Explozia s-a desfășurat timp de 20 de secunde aproximativ, fiind urmată de o flamă enormă. Apoi totul s-a transformat în fum”, a povestit George. Românul stabilit în Elveția a declarat că scene teribile i-au amintit de dezastrul din clubul Colectiv, de pe 30 octombrie 2015. „A fost ca la Colectiv, pentru că lumea s-a călcat în picioare să poată să iasă din acel restaurant. Nu au existat uși de siguranță sau alte măsuri care să prevină oamenii, să poată să iasă la timp, iar ei s-au îmbulzit și efectiv s-au călcat în picioare”, a spus martorul.