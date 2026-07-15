Moldatsa refuză să spună numele angajaților care au beneficiat de instruiri în Singapore sau Thailanda. „Accesul la informațiile solicitate este limitat”

„Accesul la informațiile solicitate este limitat” – acesta este răspunsul transmis de Întreprinderea de Stat „Moldatsa” la solicitarea de informații expediată de Ziarul de Gardă, prin care am cerut numele tuturor angajaților care au beneficiar de instruiri în țări precum Singapore sau Thailanda.



În refuz, Moldatsa a invocat „verificări oficiale de către Comisia de Cenzori și Inspecția Financiară” și Legea privind protecția datelor cu caracter personal.

La 2 iulie, ZdG a transmis o solicitare de informații în adresa Agenției Proprietăți Publice și a Moldatsa, prin care a solicitat, numele persoanelor angajate la Moldatsa care au beneficiat de instruiri în Singapore, în perioadele 23-27/07/2025 și 18-20/08/2025; numele angajaților care au beneficiat de instruiri în Thailanda, în perioada 16-19/09/2025; când și cine a participat la instruiri în China, invocând faptul că gestionarea finanțelor acestei întreprinderi reprezintă un subiect de interes public.

Moldatsa a refuzat să ofere informațiile cerute, invocând „verificări oficiale de către Comisia de Cenzori și Inspecția Financiară”. În răspunsul semnat de administratorul interimar, Vitalie-Silviu Midrigan, se mai arată că „considerăm că divulgarea identitații persoanelor vizate, la această etapa, este susceptibilă să prejudicieze desfășurarea controalelor prin influențarea verificării faptelor, a documentelor și a explicațiilor solicitate in cadrul procedurilor de control”.

De asemenea, în răspunsul semnat de Midrigan, este invocată și Legea privind protecția datelor cu caracter personal.

La final, în scrisoare se arată că „având în vedere cele expuse, până la finalizarea verificărilor oficiale menționate și în temeiul art. 8 din Legea nr. 148/2023, accesul la informațiile solicitate este limitat. După încetarea acestor temeiuri, solicitarea va fi reexaminată în conformitate cu prevederile legate aplicabile”.

Răspunsul oferit de Moldatsa la solicitarea ZdG

Singapore, China și Thailanda: cum a cheltuit Moldatsa milioane de lei pentru instruiri

ZdG a scris anterior că potrivit raportului de integritate al CNA, R. Moldova, în calitate de stat membru al Organizației Europeane pentru Siguranța Navigației Aeriene (Eurocontrol), achită anual cotizații care oferă acces la un număr mare de cursuri gratuite pentru personalul din domeniul aviației. În aceste cazuri, Î.S. „Moldatsa” suportă doar cheltuielile de deplasare.

Cu toate acestea, în 2025, întreprinderea a optat în repetate rânduri pentru cursuri organizate de Asociația Internațională de Transport Aerian (IATA), care implică costuri semnificativ mai mari.

Conform analizei comparative din raport, participarea la un curs IATA presupune cheltuieli estimate între 80 de mii și 120 de mii de lei pentru fiecare participant, în timp ce un curs organizat de Eurocontrol generează costuri de aproximativ 25–40 de mii de lei, reprezentând exclusiv cheltuielile de deplasare.

„Această diferență este determinată atât de costul cursurilor organizate de IATA, cât și de cheltuielile sporite aferente deplasărilor în state situate, de regulă, în regiunea asiatică (Singapore, China, Thailanda), care implică costuri considerabil mai ridicate pentru transport, cazare și diurne”, spune CNA.

Un exemplu menționat de autorii raportului îl vizează chiar pe Dumitru Vangheli. Potrivit documentului, acesta și un alt angajat au participat, în 2025, la trei instruiri organizate de IATA cu aceeași tematică.

Astfel, în perioada 23–27 iulie 2025, cei doi au fost delegați în Singapore pentru un curs privind sistemele de gestionare a riscului de oboseală (FRMS). Ulterior, în perioada 1–3 septembrie 2025, IATA a organizat un curs cu aceeași tematică în R. Moldova.

Cu toate acestea, potrivit raportului, conducerea Î.S. „Moldatsa” a aprobat participarea la instruirea din Singapore, deși același program urma să fie disponibil și în țară.

Autorii raportului mai arată că, în timp ce o parte dintre angajați au participat la cursurile organizate în R. Moldova, alți salariați, inclusiv membri ai organelor de conducere ale Î.S. „Moldatsa”, au fost delegați la aceleași instruiri desfășurate în străinătate, inclusiv în Singapore și Thailanda, „ceea ce a generat cheltuieli considerabil mai mari pentru întreprindere”.

La Î.S. „Moldatsa” au fost identificate „vulnerabilități” în procesul de acordare a premiilor și stimulentelor salariale, 33 de persoane au fost angajate fără organizarea concursurilor publice, iar unii salariați au exercitat simultan atribuțiile a două sau chiar trei funcții, pe perioade îndelungate. Aceste constatări se regăsesc într-un raport de evaluare a integrității instituționale, publicat marți, 30 iunie, de CNA, după desfășurarea unor acțiuni de urmărire penală la întreprinderea de stat.

ZdG a publicat joi, 18 iunie, o investigație în care arată că Dumitru Vangheli, șeful Întreprinderii de Stat „Moldatsa”, cu un salariu de circa 110 mii de lei lunar, a inclus informații false în CV-ul cu care a câștigat funcția în urma unui concurs organizat de Agenția Proprietății Publice în 2025. Vangheli a indicat în documentul publicat pe site-urile unor instituții publice că a obținut licența de pilot la una dintre cele mai mari academii private de pilotaj din Canada, iar imediat după asta a muncit timp de doi ani în calitate de pilot pe avioane de linie la Air Canada, una dintre cele mai mari companii aeriene din lume. Ambele informații nu corespund însă realității, conform unor răspunsuri obținute de ZdG, inclusiv de la Air Canada.

După ancheta ZdG, Vangheli a fost suspendat din funcție și apoi demis.



