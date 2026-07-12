La 11 ani de la decesul celui mai mare actor al secolului XX din cinematografia națională, o companie privată își asumă înălțarea unui monument funerar la mormântul acestuia

Este considerat cel mai mare actor al secolului al XX-lea din cinematografia națională pentru rolurile interpretate pe parcursul vieții. În anul 2000, și Academia de Științe a Moldovei i-a acordat oficial titlul de cel mai bun actor al secolului XX.

A jucat în peste 120 de spectacole, a interpretat zeci de roluri memorabile în cinematografie. Rolul lui Budulai din serialul TV „Țiganul” i-a adus faima în întreg spațiul post-sovietic. A fost deputat în primul parlament, în perioada 1990-1994, fiind unul dintre cei 278 de semnatari ai Declarației de Independență a R. Moldova, la 27 august 1991. A decedat la vârsta de 81 de ani, pe 15 septembrie 2015, și a fost înmormântat cu onoruri militare la Cimitirul Central de pe strada Armenească din Chișinău.

Actorul Mihai Volontir a fost înmormântat la Cimitirul Central din Chișinău, departe de casa și de teatrul său. În prezent, chiar dacă au trecut 11 ani de la deces, la mormânt există doar crucea funerară, măcinată de ploi și de vânturi. Acum câteva zile, după ce pe rețelele de socializare a fost readus în atenția publică subiectul lipsei unui monument funerar pe mormântul marelui Mihai Volontir, din preaja Bisericii Tuturor Sfinților, din Cimitirul Central, Cristian Varzari, administratorul Companiei Etern Granit, a decis să elaboreze și să ridice un monument funerar în memoria lui Mihai Volontir.

A fost un mare actor și merită ca amintirea despre el să fie veșnică

„Nu este un act de eroism. E o decizie simplă, pe care am vrea să o realizăm, sigur, dacă obținem acceptul familiei. A fost un mare actor și merită ca amintirea despre el să fie veșnică. Deocamdată, familia nu a reacționat la inițiativa noastră, sperăm, însă, ca în una din zilele următoare să avem o discuție cu apropiații lui Mihai Volontir, pentru a stabili concepția și detalii care ne-ar ajuta să elaborăm proiectul viitorului monument”, a spus Cristian Varzari pentru ZdG.

Ina Ungureanu, directoarea Teatrului „Vasile Alecsandri” din orașul Bălți, acolo unde timp de 58 de ani, chiar de la fondarea teatrului, în 1957, a muncit Mihai Volontir, spune că susține inițiativa celor de la Etern Granit, dar decizia urmează să o ia familia actorului. „Am fost întotdeauna, suntem și acum, gata să sprijinim înălțarea unui monument funerar pe mormântul celui care a fost și rămâne să fie Mihai Volontir”, ne-a spus directoarea Teatrului „Vasile Alecsandri”.

ZdG a încercat să discute cu Eufrosinia Dobândă-Volontir, artistă a poporului, soția lui Mihai Volontir, despre care la teatru ni s-a spus că în prezent s-ar afla în concediu de boală. Telefonul doamnei Volontir este indisponibil.

Deși, pe parcursul anilor, au existat mai multe promisiuni ale autorităților și apeluri lansate în spațiul public, la mormânt așa și nu a fost înălțat un monument funerar dedicat memoriei marelui actor, demersurile fiind blocate sau amânate din lipsa finanțării.

La Bălți, unde maestrul a activat întreaga viață, există un bust, iar Parcul Central îi poartă numele.