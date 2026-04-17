Mită electorală în Bulgaria: 200 000 de euro confiscați și sute de persoane arestate, cu două zile înainte de alegerile parlamentare anticipate

Aproximativ 200 000 de euro, distribuiți în plicuri împreună cu liste care conțineau date personale ale alegătorilor, au fost găsiți în timpul perchezițiilor la patru adrese din orașul de coastă Varna din Bulgaria, în cadrul unei operațiuni polițienești împotriva unui grup de crimă organizată implicat în cumpărarea de voturi.

Despre acest lucru a anunțat secretarul general al Ministerului de Interne, Georgi Kandev, pe 17 aprilie, cu două zile înainte ca Bulgaria să organizeze alegeri parlamentare anticipate de pe 19 aprilie, potrivit The Sofia Globe.

Ministerul de Interne a declarat pe 17 aprilie că, la nivel național, numărul sesizărilor din partea publicului privind încălcări ale legislației electorale a fost de 2066. Potrivit lui, până la ora 9:00, fuseseră inițiate în total 538 de proceduri penale, și că existau 534 de proceduri rapide și de urmărire penală.

Kandev a spus că grupul de crimă organizată includea un bărbat care este consilier municipal din Provadia.

În total, 360 de persoane au fost arestate.

Ministrul interimar al Muncii și Politicii Sociale, Hassan Ademov, a declarat pe 17 aprilie că ministerul a primit 30 de sesizări privind utilizarea sistemului social în scopuri electorale.

Pe 15 aprilie, într-o postare pe Facebook, el a spus că aproape 9000 de euro au fost confiscați în operațiuni împotriva cumpărării de voturi. Patru persoane au fost arestate. Tot atunci, ministrul adjunct de Interne, Ivan Anchev, a declarat că 5000 de euro și 6000 de lire sterline au fost confiscate într-o operațiune împotriva cumpărării de voturi.

Pe 16 aprilie, Kandev a spus că, în timpul unui control de rutină în Veliko Târnovo, un candidat la funcția de deputat care conducea un automobil a fost oprit și s-a constatat că avea asupra sa o sumă de bani formată din bancnote de 10 și 20 de euro, împreună cu liste de nume. Candidatul era însoțit de un bărbat care avea numeroase condamnări pentru furt. Candidatul nu a fost arestat deoarece beneficiază de imunitate, a spus Kandev.