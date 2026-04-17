SCRISOARE DESCHISĂ Critici dure la adresa activității președintelui Nicușor Dan. Societatea civilă din România: „Ați avut șansa să schimbați sistemul. Dacă ați ales să îl serviți, veți fi judecat ca parte a lui”
Douăzeci și cinci de organizații și grupuri civice din România au publicat o scrisoare deschisă adresată președintelui Nicușor Dan în care își exprimă îngrijorarea legată de direcția în care a ales să-și exercite mandatul.
Scrisoarea subliniază că mandatul președintelui Dan a fost câștigat pe baza unui „contract social” cu cetățenii, marcat de promisiuni clare privind un stat funcțional, o justiție independentă și reforme administrative și electorale autentice, relatează G4Media.
„Astăzi, la aproape un an de la preluarea mandatului, suntem obligați să constatăm nu doar că aceste obiective nu au fost atinse, ci că acțiunile dumneavoastră susțin în continuare status quo-ul,” afirmă organizațiile civice.
Criticile aduse președintelui Dan vizează inclusiv o atitudine percepută ca fiind arogantă, lipsită de responsabilitate, în replică la solicitările societății civile. Mai mult, semnatarii susțin că deciziile luate până în prezent indică o „continuitate a practicilor din mandatul fostului președinte Klaus Iohannis, un mandat care a contribuit la erodarea încrederii publice, la tolerarea corupției și la amplificarea tensiunilor sociale și politice.”
Printre cele mai grave acuzații se numără deciziile din domeniul justiției. Numirea Liei Savonea, „percepută public drept unul dintre simbolurile justiției capturate,” este calificată drept un „semnal devastator” pentru independența sistemului judiciar, contrazicând frontal promisiunile asumate.
De asemenea, scrisoarea critică numirea șefilor de parchete, argumentând că aceștia ar avea o activitate „lipsită de rezultate și profesionalism” și ar fi „sabotat însuși actul de justiție.” Organizațiile deplâng și „tăcerea asurzitoare” a președintelui în contextul semnalării unor disfuncționalități grave din sistemul judiciar de către magistrați curajoși.
Pe lângă problemele din justiție, societatea civilă acuză o „intensificare a fenomenului de dezincriminare de facto a marilor corupți, prin eliberări succesive și anulări de pedepse,” și o „lipsă a unei reacții ferme din partea instituției prezidențiale,” interpretată ca o „abdicare de la rolul constituțional de garant al statului de drept.”
Alte puncte de critică includ „eșecul serviciilor în gestionarea amenințărilor de tip război hibrid”, un „rol supradimensionat” al acestora în societate și o poziționare „oscilantă și lipsită de coerență strategică” a României pe plan extern.
Numirile recente în fruntea parchetelor generale, a persoanelor „asupra cărora planează suspiciuni serioase de incompetență sau conexiuni cu rețele de interese,” consolidează această direcție, se arată în scrisoare.
Scrisoarea deschisă se încheie cu un avertisment: „Prin deciziile și atitudinea dumneavoastră recentă, ați demonstrat nu doar o abatere de la promisiuni, ci o decuplare profundă de la electoratul care v-a susținut. Ați avut șansa să schimbați sistemul; dacă ați ales să îl serviți, veți fi judecat ca parte a lui.”
Organizațiile civice promit că „societatea civilă nu va rămâne spectator”, angajându-se să „documenteze și să sancționeze public fiecare decizie care trădează acest mandat”.
Printre cele 25 de organizații semnatare se numără Federația Inițiativa Timișoara, Valea Jiului Society, Corupția ucide, Agent Green, Reset, Freedom House România, VeDem Just – Voci pentru Democraţie şi Justiţie, Inițiativa România și Declic.
Scrisoarea deschisă adresată președintelui Nicușor Dan:
„Domnule Președinte,
Organizațiile și grupurile civice semnatare vă adresează această scrisoare deschisă, profund îngrijorate de direcția în care ați ales să vă exercitați mandatul – un mandat câștigat pe baza unui angajament clar față de cetățeni, într-un context politic deja puternic radicalizat.
Într-o democrație funcțională, relația dintre votant și politician se întemeiază pe un veritabil contract social. Este o relație mutuală, în care cetățenii aleg să susțină un candidat în baza unor clauze explicite – promisiunile publice. Acestea nu sunt simple declarații de campanie, ci obligații morale și politice.
Solicitările noastre, la care ați făcut referire cu ironie, nu sunt revendicări arbitrare, ci vizează exclusiv propriile dumneavoastră angajamente. Ați fost ales pe un val de speranță: promisiunea unui stat funcțional, și fără ingerințe politice, a unei justiții independente și a unor reforme administrative și electorale autentice. Astăzi, la aproape un an de la preluarea mandatului, suntem obligați să constatăm nu doar că aceste obiective nu au fost atinse, ci că acțiunile dumneavoastră susțin în continuare status quo-ul.
Ați ales să răspundeți criticilor nu cu argumente, ci cu aroganță. Nu cu responsabilitate, ci printr-o mimare a cinismului specific celor pe care ați promis că îi veți combate. Mai grav, ați tratat cu superioritate oameni care au susținut activ schimbarea în bine, care și-au asumat costuri reale pentru a vă susține și care v-au acordat încredere în baza programului pe care dumneavoastră vi l-ați asumat.
Deciziile adoptate până în prezent indică, în mod îngrijorător, o continuitate a practicilor din mandatul fostului președinte Klaus Iohannis, un mandat care a contribuit la erodarea încrederii publice, la tolerarea corupției și la amplificarea tensiunilor sociale și politice.
Numirea Liei Savonea – percepută public drept unul dintre simbolurile justiției capturate – a reprezentat un semnal devastator pentru încrederea în independența sistemului judiciar. Nu este doar o decizie controversată, ci o declarație politică în sine, care contrazice frontal promisiunile asumate.
Mai mult, numirea șefilor de parchete a fost însoțită de o pledoarie amplă în favoarea unor magistrați a căror activitate în trecut nu este doar lipsită de rezultate și profesionalism, ci care au sabotat însuși actul de justiție.
În schimb, am observat o tăcere asurzitoare în contextul în care mai mulți magistrați au semnalat public, recent, disfuncționalități grave din sistemul judiciar, susținute de dovezi și informații din interior. Aceștia și-au asumat riscuri reale, expunându-se în fața unui sistem judiciar represiv față de vocile critice, în speranța unei implicări din partea dumneavoastră în sprijinul unei justiții funcționale, echitabile și reformate.
În paralel, asistăm la o intensificare a fenomenului de dezincriminare de facto a marilor corupți, prin eliberări succesive și anulări de pedepse. Lipsa unei reacții ferme din partea instituției prezidențiale nu poate fi interpretată decât ca o abdicare de la rolul constituțional de garant al statului de drept.
Eșecul serviciilor în gestionarea amenințărilor de tip război hibrid și rolul supradimensionat în societate ridică semne de întrebare serioase privind capacitatea de coordonare la nivelul cel mai înalt al statului. În loc de claritate și fermitate, am asistat la ezitare și reacții întârziate.
În plan extern, poziționarea României a devenit oscilantă și lipsită de coerență strategică, fiind prea des aliniată unor oportunități de moment, în detrimentul interesului național pe termen lung.
Numirile recente în fruntea parchetelor generale – persoane asupra cărora planează suspiciuni serioase de incompetență sau conexiuni cu rețele de interese – consolidează această direcție. Ele nu pot fi justificate nici prin criterii de profesionalism, nici prin cele de integritate.
Domnule președinte Nicușor Dan,
Prin deciziile și atitudinea dumneavoastră recentă, ați demonstrat nu doar o abatere de la promisiuni, ci o decuplare profundă de la electoratul care v-a susținut. Ați ales să minimalizați această ruptură, în loc să o corectați.
Votul primit nu a fost unul de încredere oarbă, ci un mandat condiționat de reforme reale și de respectarea angajamentelor asumate. Astăzi, acest mandat este grav compromis.
La fel ca predecesorul dumneavoastră, riscați să rămâneți în istorie nu ca un reformator, ci ca un continuator al unui sistem pe care ați promis că îl veți destructura.
Societatea civilă nu va rămâne spectator. Vom acționa, vom documenta și vom sancționa public fiecare decizie care trădează acest mandat. Nu vom mai accepta să fim păcăliți și disprețuiți prin promisiuni făcute doar pentru a fi încălcate.
Ați avut șansa să schimbați sistemul; dacă ați ales să îl serviți, veți fi judecat ca parte a lui”.