SCRISOARE DESCHISĂ Critici dure la adresa activității președintelui Nicușor Dan. Societatea civilă din România: „Ați avut șansa să schimbați sistemul. Dacă ați ales să îl serviți, veți fi judecat ca parte a lui”

Douăzeci și cinci de organizații și grupuri civice din România au publicat o scrisoare deschisă adresată președintelui Nicușor Dan în care își exprimă îngrijorarea legată de direcția în care a ales să-și exercite mandatul.

Scrisoarea subliniază că mandatul președintelui Dan a fost câștigat pe baza unui „contract social” cu cetățenii, marcat de promisiuni clare privind un stat funcțional, o justiție independentă și reforme administrative și electorale autentice, relatează G4Media.

„Astăzi, la aproape un an de la preluarea mandatului, suntem obligați să constatăm nu doar că aceste obiective nu au fost atinse, ci că acțiunile dumneavoastră susțin în continuare status quo-ul,” afirmă organizațiile civice.

Criticile aduse președintelui Dan vizează inclusiv o atitudine percepută ca fiind arogantă, lipsită de responsabilitate, în replică la solicitările societății civile. Mai mult, semnatarii susțin că deciziile luate până în prezent indică o „continuitate a practicilor din mandatul fostului președinte Klaus Iohannis, un mandat care a contribuit la erodarea încrederii publice, la tolerarea corupției și la amplificarea tensiunilor sociale și politice.”



Printre cele mai grave acuzații se numără deciziile din domeniul justiției. Numirea Liei Savonea, „percepută public drept unul dintre simbolurile justiției capturate,” este calificată drept un „semnal devastator” pentru independența sistemului judiciar, contrazicând frontal promisiunile asumate.

De asemenea, scrisoarea critică numirea șefilor de parchete, argumentând că aceștia ar avea o activitate „lipsită de rezultate și profesionalism” și ar fi „sabotat însuși actul de justiție.” Organizațiile deplâng și „tăcerea asurzitoare” a președintelui în contextul semnalării unor disfuncționalități grave din sistemul judiciar de către magistrați curajoși.

Pe lângă problemele din justiție, societatea civilă acuză o „intensificare a fenomenului de dezincriminare de facto a marilor corupți, prin eliberări succesive și anulări de pedepse,” și o „lipsă a unei reacții ferme din partea instituției prezidențiale,” interpretată ca o „abdicare de la rolul constituțional de garant al statului de drept.”

Alte puncte de critică includ „eșecul serviciilor în gestionarea amenințărilor de tip război hibrid”, un „rol supradimensionat” al acestora în societate și o poziționare „oscilantă și lipsită de coerență strategică” a României pe plan extern.

Numirile recente în fruntea parchetelor generale, a persoanelor „asupra cărora planează suspiciuni serioase de incompetență sau conexiuni cu rețele de interese,” consolidează această direcție, se arată în scrisoare.

Scrisoarea deschisă se încheie cu un avertisment: „Prin deciziile și atitudinea dumneavoastră recentă, ați demonstrat nu doar o abatere de la promisiuni, ci o decuplare profundă de la electoratul care v-a susținut. Ați avut șansa să schimbați sistemul; dacă ați ales să îl serviți, veți fi judecat ca parte a lui.”

Organizațiile civice promit că „societatea civilă nu va rămâne spectator”, angajându-se să „documenteze și să sancționeze public fiecare decizie care trădează acest mandat”.

Printre cele 25 de organizații semnatare se numără Federația Inițiativa Timișoara, Valea Jiului Society, Corupția ucide, Agent Green, Reset, Freedom House România, VeDem Just – Voci pentru Democraţie şi Justiţie, Inițiativa România și Declic.

