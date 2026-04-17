Schimb de replici între Perciun și Ceban privind refuzul de renovare a blocului sanitar de la gimnaziul din Cimișeni. Primărița: „Copiii evită să bea apă ca să nu fie nevoiți să meargă la veceu”

„Lăsați populismul ieftin și căutați soluții reale pentru oraș”. Astfel a reacționat ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, după declarațiile lui Ion Ceban privind situația de la Gimnaziul „Regele Mihai I” din Cimișeni, unde este necesară modernizarea blocului sanitar.

Cazul a devenit public după ce Ana Smoleac, angajată la primăria Cimișeni, a decis să vorbească despre „o nedreptate care strigă la cer”. Potrivit acesteia, Primăria a transmis către Ministerul Educației și Cercetării (MEC) o solicitare privind renovarea blocului sanitar, care se află în condiții grave, însă a primit un răspuns negativ, invocându-se motive legate de „impact” și „complexitate”.

Ion Ceban a preluat subiectul, menționând că astfel „de cazuri sunt în sute de localități, la instituțiile educaționale”. În replică, ministrul Dan Perciun a subliniat că numeroase școli au beneficiat deja de finanțări prin diverse proiecte. De asemenea, acesta a confirmat respingerea cererii venite din Cimișeni, precizând că „primarul să pună umărul la elaborarea proiectului tehnic, iar noi vom veni cu cele 2 milioane solicitate”.

Valentina Pisarenco, primărița satului Cimișeni, a declarat pentru ZdG că „situația la gimnaziul nostru este foarte gravă”, iar „copiii evită să bea apă ca să nu fie nevoiți să meargă la veceu”. Potrivit ei, instituția nici măcar nu a fost informată de refuzul finanțării.

„Aceasta este realitatea pe care o trăiesc zilnic 227 de copii”

Ana Smoleac, angajată a Primăriei Cimișeni, a publicat ieri, 17 aprilie, o postare pe rețelele de socializare în care a descris condițiile blocului sanitar de la Gimnaziul „Regele Mihai I”. Într-un comentariu pentru ZdG, ea a explicat că a scris acel mesaj din postura de „mamăi a doi băieți care merg la acest gimnaziu” și că acesta „vine după mulți ani de tăcere”.

Potrivit acesteia, Primăria Cimișeni a aplicat la un program organizat de MEC, în cadrul căruia autoritățile locale participă la un concurs pentru a obține finanțare. Cu toate acestea, Smoleac susține că solicitarea a fost respinsă.

„După ce am parcurs toate etapele birocratice pentru modernizarea blocului sanitar de la Gimnaziul „Regele Mihai I” din Cimișeni, am primit un răspuns care jignește inteligența și demnitatea oricărui om: proiectul nostru a fost respins pentru că nu ar avea suficient „impact” și „complexitate” (…) Aceasta este realitatea pe care o trăiesc zilnic 227 de copii, cadrele didactice și personalul auxiliar”, a declarat Ana Smoleac.

Aceasta a mai precizat pentru ZdG că problema pe care o are gimnaziul nu se limitează doar la blocul sanitar.

„De 10 ani numai avem o sală de sport, sală de festivități, cantină. Elevii, cât și cadrele didactice se alimentează la pachet (plăcintă, sucuri, fructe). De aceea și am bătut alarma”, a afirmat Smoleac pentru ZdG.

„Niște impotenți care nu reușesc să facă nimic și continuă să distrugă țara”

Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a redistribuit postarea. Potrivit acestuia, „astfel de cazuri sunt în sute de localități, la instituțiile educaționale”.

„Se laudă cu proiecte pe care le numesc „europene” și nu sunt în stare să facă toalete normale pentru copii, ca să nu mai meargă afară. Și, când îi auzi că ei sunt „reformatorii” care dezvoltă ceva și fac curți europene, lifturi, dar, în realitate, în curând vor lichida 600 de primării din țară, închid școli sub pretextul reformei, închid programe precum „Prima Casă”, taie din bugetul pentru reparația drumurilor din țară, nu au mișcat un deget pentru a opri scumpirile la carburanți, iar oamenii continuă să fugă din țară. Niște impotenți care nu reușesc să facă nimic și continuă să distrugă țara”, se arată în mesajul postat de Ceban.

„Lăsați populismul ieftin și căutați soluții reale pentru oraș”

Referindu-se la acest caz, Dan Perciun a declarat că „dăm prioritate școlilor care vin cu proiecte tehnice”.

„Anul acesta s-au depus 73 de cereri, am selectat 23, în limita celor 40 de milioane disponibile. Vom ajunge gradual peste tot inclusiv la Cimișeni, iar primarul să pună umărul la elaborarea proiectului tehnic, iar noi vom veni cu cele 2 milioane solicitate”, a menționat ministrul.

Totodată, acesta a enumerat câteva licee din capitală care vor beneficia de investiții în cadrul aceluiași program: I.P.L.T. „Principesa Natalia Dadiani”, LT „Dante Alighieri”, Liceul cu Profil Sportiv Buiucani și LT „Ștefan Vodă” din Vadul lui Vodă, pentru care au fost alocate, în total, 7,4 milioane de lei.

„Lăsați populismul ieftin și căutați soluții reale pentru oraș. De la toți banii cheltuiți pe publicitate stradală, pe bannere prin oraș și pe vocea dumneavoastră care răsună din fiecare troleibuz, problemele nu dispar – ele se înmulțesc. Poate primarul Ion Ceban- vrea să le facă el din bugetul municipal… doar că el n-are buget aprobat”, a adăugat ministrul.

„Copiii evită să bea apă ca să nu fie nevoiți să meargă la veceu”

Valentina Pisarenco, primărița satului Cimișeni, a declarat pentru ZdG că autoritățile locale au aplicat la proiectul ministerului „aproape în ultima zi”. Potrivit acesteia, gimnaziul dispunea deja de un proiect tehnic elaborat anterior, în cadrul unui proiect mai vechi realizat cu sprijinul UNICEF.

„În baza acelui proiect tehnic, când au fost lansate apelurile de proiecte la care autoritățile locale puteau aplica, nu am stat pe gânduri – cunoscând situația din gimnaziu, am depus imediat cererea de finanțare”, afirmă primărița.

După respingerea cererii, Valentina Pisarenco spune că, la 3 aprilie, a fost depusă o contestație.

„Am primit răspunsuri atât de la Ministerul Educației, cât și de la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. În esență, ni s-a mulțumit pentru interes și pentru efortul depus de autoritatea publică locală și am fost încurajați să participăm la viitoarele apeluri de proiecte, fiind exprimată și deschiderea pentru colaborare”, explică ea.

Răspunsul oficial a fost emis pe 8 aprilie, însă primărița spune că nu a fost informată direct, aflând despre acesta după ce a consultat pagina ministerului. Ea precizează că, în contestație, au fost incluse situații grave, inclusiv cazuri de accidentări ale copiilor în drum spre grupul sanitar.

„A fost și un reprezentant de la minister la fața locului, care a văzut situația. De aceea spun: „dacă nu suntem eligibili, spuneți-ne clar, ca să nu mai participăm”. Sincer, eu am crezut că acest proiect va fi tratat ca prioritate. Nu înțeleg ce poate fi mai prioritar decât condițiile sanitare pentru copii. În contestație am inclus și cazuri concrete: un copil s-a accidentat la grupul sanitar, o elevă a suferit o accidentare la picior în timp ce mergea la toaletă. Un copil din clasa întâi a fost dus acasă de bunica lui pentru a merge la toaletă. Copiii evită să bea apă ca să nu fie nevoiți să meargă la WC. Chiar și profesorii procedau la fel”, povestește primărița.

Totodată, aceasta subliniază că „gimnaziul poartă numele Regelui Mihai – un simbol al demnității. Oare aceste condiții sunt demne de numele pe care îl poartă școala?”, se întreabă ea.