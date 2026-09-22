DOC Termoelectrica și CET-Nord solicită majorarea tarifelor la energia termică. Cererile, publicate de ANRE

S.A. „Termoelectrica” solicită Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) majorarea prețului pentru energia termică livrată consumatorilor. De asemenea, S.A. „CET-Nord”, care deservește consumatorii din nordul țării, cere majorarea tarifului pentru energia termică. Ambele solicitări au fost publicate marți, 22 septembrie, pe site-ul ANRE.

Astfel, S.A. „Termoelectrica” solicită ca locuitorii capitalei să achite 3689 de lei/Gcal, fără TVA, pentru energia termică, cu 1662 de lei mai mult decât tariful actual, de 2020 de lei/Gcal, fără TVA, aprobat în februarie 2026.

Sursa: captură foto ANRE

Totodată, S.A. „CET-Nord” solicită ANRE aprobarea unui preț de 4314 lei/Gcal, fără TVA, pentru energia termică livrată consumatorilor din nordul țării. Tariful actual este de 2201 lei/Gcal, fără TVA, aprobat în februarie 2026.

Sursa: captură foto ANRE