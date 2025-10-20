Ministrul Educației va cere retragerea gradului didactic fostei directoare a Grădiniței nr. 32, condamnată la închisoare pentru corupere pasivă

Cazul fostei directoare de la Grădinița nr. 32 din Chișinău, Dina Pavaleanu, va fi examinat la următoarea ședință a Consiliului de Etică al Ministerului Educației și Cercetării (MEC), a anunțat luni, 20 octombrie, ministrul Dan Perciun. Acesta a declarat că va cere retragerea gradului didactic ai fostei șefe.

Pe 16 octombrie Dina Pavaleanu, care în mai 2024 a fost reținută într-un dosar de corupție, fiind acuzată că ar fi pretins 6000 de lei de la părinții a doi copii în schimbul ocolirii procedurilor legale de înmatriculare a copiilor în instituție, a fost condamnată la trei ani de închisoare, cu suspendarea executării pedepsei pentru un termen de probațiune de doi ani.

„Un sistem educațional integru și credibil trebuie să fie liber de corupție și abuz. Școala trebuie să fie un spațiu unde se cultivă adevăratele valori umane, iar orice tentativă de a transforma acest spațiu într-un loc al intereselor personale este o lovitură directă asupra întregului sistem. Este absolut inacceptabil ca admiterea copiilor într-o instituție de învățământ să depindă de bani sau favoruri. Astfel de acțiuni trădează misiunea educației și afectează profund încrederea părinților în sistemul public. Cazul fostei directoare de la Grădinița nr. 32 din Chișinău va fi examinat la următoarea ședință a Consiliului de Etică al Ministerului Educației și Cercetării, pentru a evalua toate circumstanțele. Vom cere retragerea gradului didactic pe care îl deține fosta directoare a grădiniței nr. 32” a scris ministrul.

Totodată, aceasta își exprimă solidaritatea cu părinții și copiii afectați. „Vom acționa ferm pentru ca fiecare copil din R. Moldova să beneficieze de un sistem educațional curat, transparent și demn de respectul societății.”