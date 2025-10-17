DOC Directoarea Grădiniței nr. 32 din capitală, condamnată la 3 ani de închisoare cu suspendare pentru corupere pasivă. Reacțiile avocatului inculpatei și ale Asociației „Părinți Solidari”

Șefa Grădiniței nr. 32 din sectorul Ciocana al capitalei, Dina Pavaleanu, care în mai 2024 a fost reținută într-un dosar de corupție, fiind acuzată că ar fi pretins 6000 de lei de la părinții a doi copii, a fost condamnată la trei ani de închisoare, cu suspendarea executării pedepsei pentru un termen de probațiune de doi ani. Sentința a fost pronunțată pe 16 octombrie de Judecătoria Chișinău.

Totodată, instanța i-a aplicat o amendă în valoare de 200 mii de lei și a privat-o de dreptul de a ocupa anumite funcţii publice sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la cinci ani.

„Se aplică în privința inculpatei Dina Pavaleanu măsura preventivă – obligarea de a nu părăsi țara, cu menținerea acesteia până la rămânerea definitivă a prezentei sentințe. Termenul executării pedepsei în privința lui Dinei Pavaleanu se va calcula din momentul rămânerii definitive a prezentei sentințe”, se spune în sentința consultată de Ziarul de Gardă.

Reacția avocatului: „Acolo chiar a fost o provocare”

Într-un comentariu pentru ZdG, avocatul Adrian Tabîrța, care îi apără interesele Dinei Pavaleanu, a spus că va contesta sentința la Curtea de Apel Centru.

„Noi o vom contesta, asta este evident. Este părerea instanței (…). Evident că n-o considerăm echilibrată și obiectivă, ținând cont de faptul că clienta pledează nevinovată și acolo chiar a fost o provocare, dar fiecare cu poziția lui”, a menționat apărătorul.

Argumentele Judecătoriei Chișinău

În cadrul dezbaterilor judiciare, acuzatoarea de stat Renata Anici-Nărea a solicitat instanței de a o recunoaște vinovată pe Dina Pavaleanu de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 324 alin. (2) lit. c) Cod penal (corupere pasivă, n.r.) și a-i stabili acesteia o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 9 (nouă) ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis pentru femei, cu amendă în mărime de 8000 unități convenționale și cu privarea de dreptul de a ocupa funcții publice în domeniul educațional pe un termen de 10 ani. Totodată, de a-i calcula termenul executării pedepsei din ziua pronunțării sentinței.

De cealaltă parte, conform hotărârii instanței de judecată, avocatul Adrian Tabîrța, care îi apără interesele Dinei Pavaleanu, a solicitat Judecătoriei Chișinău pronunțarea unei sentințe de achitare a Dinei Pavaleanu, „din motiv că în faptele inculpatei nu sau constatat elementele constitutive ale infracțiunii”.

Totuși, Judecătoria Chișinău a constatat faptul că „există suficiente probe care demonstrează cu certitudine și fără echivoc vinovăția inculpatei Pavaleanu Dina de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 324 alin. (1) din Codul penal”.

„Temeiuri pentru liberarea inculpatei Pavaleanu Dina de răspundere penală, conform prevederilor art. 53 din Codul penal, instanța nu a stabilit.

Instanța, de asemenea, constată faptul că infracțiunea comisă de inculpată a fost comisă de către aceasta în lipsa circumstanțelor atenuante prevăzute de art. 76 Cod penal, precum și în lipsa celor agravante stipulate la art. 77 Cod penal.

Cu privire la argumentul acuzării, potrivit căruia la individualizarea pedepsei instanța de judecată urmează să țină cont de faptul că la data de 17.11.2017 de către Centrul Național Anticorupție, a fost pornită o cauză penală pe numele inculpatei în baza bănuielii rezonabile de comitere a infracțiunii prevăzute de art. 324 alin. (2) lit. b) Cod penal, care a fost clasată la 23.07.2018, instanța de judecată, remarcă faptul că acesta nu reprezintă un material caracteristic în privința ultimei, or, s-a constatat că faptele inculpatei nu întrunesc elementele infracțiunii. Astfel, este alogic cum instanța de judecată ar putea pune la baza unei sentințe de condamnare și la stabilirea unei pedepse acțiunile inculpatei care nu reprezintă infracțiune, astfel fiind încălcat principiul prezumției nevinovăției (…).

(…) Astfel, instanța, analizând circumstanțele cauzei cât și personalitatea inculpatei îi va stabili acesteia pentru comiterea infracțiunii prevăzute la art. 324 alin. (1) din Codul penal, o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 3 (trei) ani în penitenciar de tip semiînchis cu amendă în mărime de 4000 (patru mii) unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii publice sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani”, se menționează în sentință.

Reacția Asociației Obștești „Părinți Solidari”

În ziua când sentința a fost pronunțată, Asociația Obștească „Părinți Solidari”, organizație în domeniul anticorupție din sistemul educației, a scris într-o postare pe Facebook că „această decizie ridică din nou întrebarea: cum putem combate corupția în educație, dacă pedepsele pentru astfel de fapte rămân atât de blânde?”.

„O persoană care gestionează o instituție educațională ar trebui să fie un exemplu de etică și integritate, nu un simbol al corupție. Dacă ar exista mai mulți părinți care, în loc să accepte sau să justifice colectările ilegale, ar avea curajul să sesizeze CNA, am vedea tot mai multe cazuri în care corupția este sancționată, iar oamenii integri sunt protejați.

Totodată, menționăm că doamna Dina Păvăleanu beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei decizii definitive și irevocabile a instanțelor de judecată”, subliniază reprezentanții Asociației.

CNA: 6000 de lei pentru ocolirea procedurilor de înmatriculare a copiilor

Pe 29 mai 2024, Centrul Național Anticorupție (CNA) a anunțat că șefa grădiniței nr. 32 din sectorul Ciocana al capitalei a fost reținută într-un dosar de corupție, în urma unui denunț. Potrivit unui comunicat al Centrului, directoarea, aflându-se în biroul său de serviciu, ar fi pretins și primit de la părinții a doi copii mijloace bănești ce nu i se cuvin în sumă de 3000 de lei de la fiecare pentru înmatricularea copiilor.

Potrivit denunțului, bănuita ar fi perceput suma menționată (în total 6000 de lei) în schimbul ocolirii procedurilor legale de înmatriculare a copiilor în instituție, precizând totodată că donația ar fi una benevolă.

„Din spusele părinților, banii colectați ar fi fost direcționați pentru efectuarea unor lucrări de reparație și amenajare a grădiniței.