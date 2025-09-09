Șefa grădiniței nr. 32, cercetată pentru corupere pasivă, își va afla sentința în octombrie. Procurorii cer 9 ani de închisoare. Avocat: „Doamna este nevinovată, iar învinuirea este una iluzorie”

Șefa grădiniței nr. 32 din sectorul Ciocana al capitalei, Dina Pavaleanu, care în mai 2024 a fost reținută într-un dosar de corupție, fiind acuzată că ar fi pretins 6000 de lei de la părinții a doi copii, și-a spus ultimul cuvânt în fața magistraților Judecătoriei Chișinău. Aceasta urmează să-și afle sentința pe 16 octombrie 2025.

În ședința de judecată din 2 septembrie, procurorii au cerut nouă ani de închisoare cu executare, cu privarea dreptului de a ocupa funcții publice în domeniul educațional pentru o perioadă de 10 ani și o amendă de 8000 de unități convenționale, adică în valoare de 400 de mii de lei, în privința Dinei Pavaleanu, au precizat reprezentanții Procuraturii Generale (PG) pentru Ziarul de Gardă.

„În cadrul cercetării judecătorești, au apărut temeiuri pentru modificarea învinuirii în sensul agravării, procurorul solicitând pedeapsa în temeiul art. 324 alin. (2) lit. c) din Codul penal (acțiuni de corupere pasivă comise prin extorcare)”, declară purtătoarea de cuvânt a PG, Violina Moraru.

Dosarul lui Pavaleanu se află pe masa magistratei Silvia Slobodzean de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.

„A continuat să lucreze ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat”

Asociația Obștească „Părinți Solidari”, organizație în domeniul anticorupție din sistemul educației, susține că, deși Pavaleanu a fost reținută de CNA pentru acte de corupție, aceasta nu a fost nici demisă și nici suspendată.

„A continuat să lucreze ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat și chiar apare în filmulețe de promovare a blocului Alternativa, condus de primarul municipiului Chișinău, și din care face parte și Andrei Păvăloi, șeful Direcţiei Generale educaţie, tineret şi sport din municipiul Chişinău (…)”, arată un comunicat al Asociației.

Pavaleanu figurează în calitate de directoare pe site-ul grădiniței.

Avocat: „Doamna este nevinovată, iar învinuirea este una iluzorie”

Avocatul Adrian Tăbîrță, care îi apără interesele Dinei Pavaleanu, a confirmat pentru ZdG că aceasta deține în continuare funcția de șefă a grădiniței nr. 32. Potrivit apărătorului, clienta sa se declară nevinovată.

„În primul rând, asta a fost o provocare din partea doamnei *** (denunțătoarea, n.red.). Din anul 2022, pe platforma Egradinita.md, ambele mămici și-au înregistrat copiii, adică cererea nu era doar înregistrată, dar și acceptată. În cazul lor, ambii copii erau asigurați cu loc la grădiniță. În înregistrările audio care au fost, acolo se vorbea despre reparația bazinelor, despre contribuția benevolă a fiecărui părinte. Denunțătoarea a înregistrat prima discuție cu doamna Pavaleanu, care n-a fost autorizată de CNA, și n-a oferit-o în întregime. Ea s-a întâlnit de câteva ori cu doamna Pavaleanu (…). Când tu știi că este platforma Egradinita.md și te-ai înregistrat, tu o să vii să vorbești cu directorul, dacă este panoul informativ și este clar la cine să te adresezi?

Când în cadrul ședinței de judecată a adus o învinuire în sensul agravării, așa alineat la acea dată în Codul penal nici nu exista. Este o învinuire ilegală (…). Doamna procuroră a audiat doar denunțătoarea și a doua mămică. Neaudiind toți martorii, ea a venit cu o acuzare în sensul agravării (…). Doamna (Pavaleanu, n.red.) este nevinovată, iar învinuirea este una iluzorie. Asta este vădit și evident”, a spus avocatul.

CNA: 6000 de lei pentru ocolirea procedurilor de înmatriculare a copiilor

Pe 29 mai 2024, Centrul Național Anticorupție (CNA) a anunțat că șefa grădiniței nr. 32 din sectorul Ciocana al capitalei a fost reținută într-un dosar de corupție, în urma unui denunț. Potrivit unui comunicat al Centrului, directoarea, aflându-se în biroul său de serviciu, ar fi pretins și primit de la părinții a doi copii mijloace bănești ce nu i se cuvin în sumă de 3000 de lei de la fiecare pentru înmatricularea copiilor.

Potrivit denunțului, bănuita ar fi perceput suma menționată (în total 6000 de lei) în schimbul ocolirii procedurilor legale de înmatriculare a copiilor în instituție, precizând totodată că donația ar fi una benevolă.

„Din spusele părinților, banii colectați ar fi fost direcționați pentru efectuarea unor lucrări de reparație și amenajare a grădiniței.