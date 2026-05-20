Majorarea numărului de salariați, extinderea utilizării facturii electronice și creșterea exporturilor: noi măsuri de sprijinire a dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, aprobate de Guvern pentru perioada 2026-2027 

Guvernul a anunțat că „consolidează sprijinul pentru mediul de afaceri, prin facilitarea accesului la finanțare, creșterea competitivității IMM-urilor, digitalizarea serviciilor publice, susținerea exporturilor și promovarea antreprenoriatului femeilor, precum și îmbunătățirea cadrului de reglementare”. Noi măsuri în acest sens sunt prevăzute de Planul de acțiuni pentru perioada 2026-2027, pentru implementarea Programului național pentru promovarea antreprenoriatului și creșterea competitivității în anii 2023-2027, aprobat miercuri, 20 mai, de Executiv, conform unui comunicat de presă.

Până în anul 2027, autoritățile își propun majorarea numărului de salariați în sectorul IMM cu peste 17 mii de persoane, extinderea utilizării facturii electronice de la 16% până la 22%, creșterea numărului de întreprinderi active, sporirea contribuției IMM-urilor la PIB, creșterea exporturilor și susținerea mai activă a afacerilor administrate de femei.

În același timp, este urmărită și sporirea accesului la finanțare. Soldul creditelor acordate sectorului IMM cu suportul garanțiilor financiare emise de ODA este estimat la 4,5 mld. de lei până în anul 2027, față de 1,8 mld. în anul 2024. Până în anul 2027, este estimată o creștere de peste trei ori a volumului finanțării nerambursabile acordate pentru lansarea în afaceri prin instrumentele ODA, comparativ cu 2024.

De asemenea, ar urma să fie dezvoltate în continuare instrumentele de sprijin pentru internaționalizarea IMM-urilor și să fie extinsă participarea antreprenorilor din Republica Moldova la programele europene.

„Un element important în acest sens este ajustarea criteriilor de definire a întreprinderilor mici și mijlocii, în conformitate cu normele Uniunii Europene. Această măsură va ajuta companiile din R. Moldova să acceseze mai ușor programe, fonduri și alte mecanisme europene de sprijin pentru dezvoltarea afacerilor”, notează Guvernul.

Costul estimat pentru implementarea acțiunilor în următorii doi ani este de 4,26 miliarde de lei. Programul actualizat este corelat cu Strategia Națională de Dezvoltare Economică 2030 și cu Programul național de aderare a Republicii Moldova la UE pentru anii 2025-2029, „contribuind la pregătirea economiei pentru integrarea pe piața UE”.