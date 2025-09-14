Ministra de Externe a României, după ce o dronă a intrat în spațiul aerian românesc: „Voi ridica problema acţiunilor Rusiei la Adunarea Generală a ONU”

Ministra de Externe a României, Oana Ţoiu a reacţionat după ce o dronă a intrat în spaţiul aerian românesc pe 13 septembrie, afirmând că astfel de acţiuni ale Rusiei sunt inacceptabile şi iresponsabile şi că va ridica problema acţiunilor Rusiei la Adunarea Generală a ONU, potrivit G4Media.

„Forţele Aeriene Române au interceptat o dronă rusească ce a încălcat spaţiul nostru aerian în apropierea Dunării. Două avioane F-16 de la Baza 86 Aeriană au urmărit drona până când aceasta a părăsit spaţiul nostru aerian, fără a provoca pagube sau victime, după 50 de minute, iar două Eurofighter germane aliate au fost de asemenea pregătite în aer, monitorizând situaţia. Populaţia din România nu a fost niciun moment în pericol, dar astfel de acţiuni ale Rusiei sunt inacceptabile şi iresponsabile”, a scris ministra de externe a României, pe X.

Oana Țoiu afirmă că România condamnă comportamentul Rusiei şi ia măsurile necesare pentru a-şi proteja suveranitatea şi securitatea.

„Suntem în contact permanent cu partenerii şi aliaţii noştri din UE şi NATO cu privire la provocările Rusiei, inclusiv cea mai recentă. Trebuie să creştem eficient costul acţiunilor vădit ilegale şi provocatoare ale Rusiei prin adoptarea rapidă a celui de-al 19-lea pachet de sancţiuni şi a întregului spectru de măsuri din cadrul operaţiunii NATO Eastern Sentry”, precizează Ţoiu.

Ea anunţă că va ridica, de asemenea, problema acţiunilor Rusiei la Adunarea Generală a ONU, „solicitând respectarea strictă a sancţiunilor la nivel internaţional”.

Două aeronave de luptă F-16 din cadrul Bazei 86 Aeriene Fetești au decolat sâmbătă, 13 septembrie, la ora 18:05 pentru a monitoriza situația aeriană a României la granița cu Ucraina, ca urmare a unor atacuri aeriene rusești asupra infrastructurii ucrainene de la Dunăre, potrivit G4Media.

La ora 18:12 a fost emis mesajul RO-Alert pentru populația din nordul județului Tulcea, iar la ora 18:23 aeronavele F-16 au detectat o dronă în spațiul aerian român.